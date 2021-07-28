Месть любой ценой? В деле Нурбека Айтмаматова вскрылись интересные факты

На бывшего начальника Юго-западной таможни Нурбека Айтмаматова написали заявление в генпрокуратуру недоброжелатели его матери, которые хотят отомстить ей любой ценой. Об этом редакции VB.KG заявил адвокат Айтмаматова Темирлан Кожоакматов.

Напомним, в июне 2021 года был задержан начальник Юго-западной таможни Нурбек Айтмаматов, которого обвинили в "незаконном обогащении". По данным следствия, он купил более 30 квартир и более 10 единиц автотранспортных средств.

По словам адвоката Айтмаматова, вся это информация подана искажено.

- Омуракунова Индира и Абдукаримов Алмаз, которые и написали заявление на моего подзащитного, подали искаженную информацию. Их комбинации, думаю, позавидовал бы сам Остап Бендер. Дело в том, что мать Нурбека Айтмаматова Канымбу Кулбаева с 1991 года занимается бизнесом. В свое время сама возила товары с Китая, Турции и Ирана. Потом она основала строительную компанию "Royal Construction", в которой владеет долей в 33,3 %. Так вот все эти квартиры и остальное имущество, которое заявители приписали моему подзащитному, на самом деле принадлежат этой строительной компании. То есть два этих человека просто на просто ввели общественность в заблуждение, - отметил он.

Адвокат рассказал, что в свое время одна из заявителей Индира Омуракунова работала бухгалтером в строительной компании матери Нурбека Айтмаматова.

- Так вот она тогда обманным путем предоставила своему близкому другу квартиру площадью 112 кв метров, подделав чек на 78 тысяч 890 долларов. На самом же деле эти деньги не поступили в кассу стройкомпании. Кроме этого, она также незаконно приобрела автомобиль "Лексус РХ-330" за 12 тысяч долларов. В итоге в отношении нее было возбуждено уголовное дело и в 2018 году Ленинским районным судом она была признана виновной по ст. 171, ч. 4, п. 1-2. Ее приговорили к 5 годам заключения. Бишкекский городской суд оставил в силе этот приговор, - поведал всю предысторию Кожоакматов.

Второй заявитель Абдукаримов Алмаз и вовсе является родственником моего подзащитного.

- Мать Нурбека Айтмаматова Канымбу Кулбаева доводится Абдукаримову "жене" (тетя, - прим. ред.). Так вот в 2013 году он предложил Канымбу Кулбаевой на равных долях вложиться и построить дом. Она согласилась и перевела ему 1 млн долларов. Абдукаримов взял эти деньги, но со строительством не торопился. Время проходило, а участок для строительства не покупался и соответственно дом не строился. Позже Кулбаева встретилась с ним, чтобы узнать на счет денег, но ответа так и не получила. От своих знакомых она узнала, что Абдукаримов за это время приобрел дом, гостиницу и автомобиль. В итоге он передал свои 50 процентов в строительной компании "Капитал строй инвест" Канымбу Кулбаевой. Это же решение в дальнейшем поддержали и суды, - добавил адвокат.

После всех этих случаев Индира Омуракунова и Алмаз Абдукаримов систематически начали писать заявления на мать Айтмаматова в правоохранительные органы, обвиняя ее во всех "грехах", но состава преступлений в ее действиях силовики не находили.

- Поэтому они и решились дать ложные показания на ее сына Нурбека Айтмаматова. В контексте борьбы с коррупцией плюс работы в таможенных органах это сейчас самая актуальная тема в обществе.

Стоит напомнить, что мой подзащитный ежегодно добросовестно сдавал декларации, в которых указывал все свое имущество. И даже если и было что-то помимо заработанного на работе, то оно приобреталось за счет бизнеса его матери. Какая мать не будет заботиться о своем единственном сыне. Получается вина Нурбека Айтмаматова только в том, что его мать является успешным бизнесменом. Скажите мне, разве это преступление?

Я очень надеюсь, что Главное следственное управление ГКНБ объективно рассмотрит это дело и все подозрения в адрес моего подзащитного будут рассеяны, - выразил надежду юрист.

Правда ли что Айтмаматов выплатил государству 6 млн сомов?

На самом деле эту сумму выплатила его мать, которая на все готова ради своего единственного сына. Она не стала дожидаться результатов следствия и положила на депозитный счет эти деньги. В то же время это не значит, что деньги перешли государству. В бюджет они перейдут только если суд примет такое решение, но и то если признает виновным моего подзащитного. В случае же если вина не будет доказана, то все деньги будут возвращены.

Можете сказать, подходит ли к завершению следствие и когда начнется судебный процесс?

- Пока неизвестно, когда начнется суд. Следствие еще пока идет. Согласно УПК КР следствие может идти до одного года, но больше нельзя, закон не позволяет. Следствие, кстати, имеет право закрыть дело за отсутствием состава преступления. Тем более, что у всех этих квартир и автомобилей, которые приписывают Айтмаматову, есть законные хозяева. Думаю, когда все это выяснится, дело будет прекращено.

В заключение адвокат Темирлан Кожоакматов отметил, что все вышеназванные факты подкреплены документально.