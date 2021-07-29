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Начальник ГУОБДД МВД Азамат Исраилов обратился к кыргызстанцам

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- Айжан Мамбеталиева
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Начальник ГУОБДД МВД, полковник милиции Азамат Исраилов отметил, что с началом летним туристического сезона, ситуация с аварийностью на дорогах республики резко обострилась, особенно сложная обстановка складывается на туристических маршрутах. Практически за каждым дорожно-транспортным происшествием стоят страдания и боль, а порой и смерть людей, в том числе детей.

ДТП- это как правило результат безответственности участников дорожного движения, особенно водителей.

Пренебрежение элементарными требованиями, не соблюдение, а порой игнорирование правил дорожного движения, со стороны водителей неизбежно приводят совершению дорожно-транспортных происшествий.

Нередко водители не обращают внимания на требования дорожных знаков снизить скорость, на предупреждения о крутых поворотах и не

воздерживаются от выполнения опасных маневров. Игнорирование определенных ограничений и нарушение Правил нередко приводит к потере

контроля над управлением транспортным средством и возникновению ДТП.

Большое количество ДТП происходит по причине несоблюдения водителями транспортных средств скоростного режима, выезда на полосу встречного движения, правил маневрирования, не соблюдения очередности проезда перекрестков, а также управления в нетрезвом состоянии.

Наглядными примерами последствий нарушения водителями правил обгона, превышения установленной скорости движения и управления в нетрезвом состоянии стали серьёзные аварии, произошедшие на дорогах Иссык-Кульской и Чуйской областей.

Выезд на встречную полосу при совершении обгона – опасный и рисковый маневр, связанный со значительным превышением скорости, вследствие чего при столкновении транспортных средств возрастает сила удара, что приводит к самым тяжким последствиям. Подобное нарушение Правил является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий, в которых погибают люди и получают различные травмы.

Вопреки существующему мнению, силами одной лишь ГУОБДД бороться с аварийностью на дорогах невозможно. Противостояние дорожно-транспортному травматизму - задача всего общества в целом, а также каждого участника дорожного движения по отдельности. Важным условием дорожной безопасности остается взаимная вежливость и терпимость участников дорожного движения друг к другу, при этом каждый водитель, каждый пешеход должен посильно участвовать в обеспечении дорожной безопасности - стать ответственным, аккуратным, деятельно защищать свою жизнь и здоровье, заботясь и об окружающих.

Все участники дорожного движения должны помнить, что порядок на дороге начинается с каждого из нас. Стремиться к нему нужно не из-за угрозы штрафа или иного наказания - в этом плане сотрудники ГУОБДД намерены быть строгими и принципиальными - а прежде всего потому, что нужно дорожить главной ценностью на земле – человеческой жизнью. И всемерно беречь ее, в том числе и на дорогах.


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URL: https://www.vb.kg/404126
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