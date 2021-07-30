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Опасный перекресток! На Медерова – Жукеева-Пудовкина отключили светофор

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- Н Крайнова
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В Бишкеке на перекрестке улиц Жукеева-Пудовкина – Медерова отключили светофор из-за реконструкции дорожного полотна на Жукеева-Пудовкина.

В редакцию VB.KG обратилась читательница, которая сообщила, что теперь этот перекресток стал опасен для пешеходов.

- По Медерова автомобили несутся на бешеной скорости в несколько рядов в двух направлениях. Никто не пропускает пешеходов, несмотря на обозначенный переход на дороге. Вчера меня чуть не сбила машина. Неужели мэрия думает, что светофоры нужны только для автомобилистов, а про остальных опять забыли? – возмущается бишкекчанка.

Читательница сообщила, что на этом пересечении расположен крупный супермаркет. Среди жителей близлежащих домов немало пожилых людей. Многие водят детей по утрам в детские сады.

Напомним, что реконструкция улицы Жукеева-Пудовкина ведется за счет китайского гранта. Ранее мэрия обещала завершить работы до конца сентября.


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URL: https://www.vb.kg/404156
Теги:
ДТП, Бишкек, пешеходный переход, мэрия
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