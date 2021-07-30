Опасный перекресток! На Медерова – Жукеева-Пудовкина отключили светофор

В Бишкеке на перекрестке улиц Жукеева-Пудовкина – Медерова отключили светофор из-за реконструкции дорожного полотна на Жукеева-Пудовкина.

В редакцию VB.KG обратилась читательница, которая сообщила, что теперь этот перекресток стал опасен для пешеходов.

- По Медерова автомобили несутся на бешеной скорости в несколько рядов в двух направлениях. Никто не пропускает пешеходов, несмотря на обозначенный переход на дороге. Вчера меня чуть не сбила машина. Неужели мэрия думает, что светофоры нужны только для автомобилистов, а про остальных опять забыли? – возмущается бишкекчанка.

Читательница сообщила, что на этом пересечении расположен крупный супермаркет. Среди жителей близлежащих домов немало пожилых людей. Многие водят детей по утрам в детские сады.

Напомним, что реконструкция улицы Жукеева-Пудовкина ведется за счет китайского гранта. Ранее мэрия обещала завершить работы до конца сентября.