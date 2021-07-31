Завершился форум ШОС по традиционной медицине

В Китае, в городе Наньчан, провинции Цзянси, завершился форум Шанхайской организации сотрудничества по традиционной медицине. Форум имеет особое значение в контексте 20-летия создания ШОС и продолжающейся эпидемии COVID-19.

Около 500 китайских и зарубежных гостей приняли участие в форуме, в том числе заместитель генерального секретаря ШОС и посланники 14 стран. Для участия в нем в формате онлайн были приглашены представители девяти стран, включая вице-премьеров Кыргызстана и Беларуси.

Как отмечалось, традиционная медицина является сокровищем культуры стран ШОС и играет уникальную роль в защите здоровья народов ШОС. Тема этого форума "Наследование, инновации, взаимное обучение и обмен" соответствует Шанхайскому духу. Встреча, безусловно, способствовала развитию академических и культурных обменов между странами ШОС, заинтересованными в традиционной медицине, и частности, распространении традиционной китайской медицины. Такие форумы, как известно, вносят большой вклад в защиту здоровья и благополучие народов мира.

Организаторы также разработали экскурсии по двум маршрутам "Наньчан – Руйджин – Цзиньганшань – Цзиндэчжэнь", что позволило гостям убедиться в великих достижениях социального и экономического развития Китая.

Есть чему поучиться

Форум ШОС по традиционной медицине проводился в Китае не случайно. Ни в одной стране - членов этой организации не применяется так широко в лечении традиционная медицина, как в Поднебесной. У наших соседей можно многому поучиться. И не только, как строить мосты, высотки в 120 с лишним этажей, дорожные развязки, идеальные магистрали и тротуары, но и как заботиться о здоровье людей.

Тем более, что между Кыргызской государственной медицинской академией и университетом провинции Ганьсу есть давняя договоренность об обучении наших выпускников традиционной китайской медицине. Сотрудничество ведется в рамках реализации инициатив стратегического альянса университетов "Один пояс – один путь". Известно также, что Кыргызстан и Китай подписали меморандум о строительстве лечебного учреждения традиционной китайской медицины. К сожалению, его строительство затягивается, но соглашение остается в силе. Традиционная китайская медицина официально практикуется в нашей стране.

Во время одной из командировок в Урумчи мне удалось побывать в нескольких больницах уйгурской и китайской медицины, на фармзаводе по выпуску препаратов традиционной уйгурской медицины, в медицинском университете, который входит в сотню лучших учебных заведений Китая и готовит кадры для работы в таких учреждениях.

В 20–этажном здании больницы традиционной уйгурской медицины и лечат, и учат, и проводят научные исследования. Журналистам показали цех, где по рецепту врачей персонально для каждого больного изготавливаются отвары разных трав. Кстати, в уйгурской традиционной медицине используются более одной тысячи растений для производства недорогих, но эффективных лекарств. Более восьмидесяти уйгурских препаратов зачислены в лекарственные стандарты Минздрава Китая, их покупают в Европе.

По словам главного врача больницы, ее сотрудники ведут одновременно с лечением научные исследования по разным направлениям, они разработали клинические руководства по лечению почти двадцати болезней. Ведется также обучение секретам древней медицины, в том числе и врачей из-за рубежа. Увиденное впечатлило, если не сказать ошеломило.

Например, больницу при Синьцзянском медицинском университете вообще можно назвать фабрикой здоровья. Она занимает семь многоэтажных корпусов, два из которых под тридцать этажей. В ней 2600 коек в 70 отделениях, в 68 методах лечения используется традиционная китайская медицина: массаж, иглоукалывание, прижигание, диетотерапия, при необходимости в сочетании с уйгурскими препаратами. В этом изюминка китайского здравоохранения.

Лечат здесь практически все хвори и всех нуждающихся, хоть с другого конца планеты. Кстати, сюда приезжают оперироваться, лечиться из разных стран Европы, СНГ, в том числе из Кыргызстана, России и Казахстана.

Традиционная китайская медицина (ТКМ) всегда была на передовой и с разными эпидемиями. Классики ТКМ предоставили достаточные доказательства того, как применяемые ими методы лечения излечивали инфекционные заболевания. При нынешней эпидемии COVID-19 около 5 тысяч врачей из многих клиник и больниц ТКМ были направлены в провинцию Хубэй для участия в лечении пациентов. Ими было приготовлены на месте десятки тысяч доз отваров из трав, которые были предоставлены пациентам.

В китайских и западных СМИ встречается немало информации об использовании наряду с некоторыми известными противовирусными препаратами и травяных формул ТКМ для лечения пациентов с COVID-19. Речь идет о природных лекарственных средствах, которые стимулируют иммунитет. Гао Сяоцзюнь, представитель Пекинской комиссии по здравоохранению, заявил, что ТКМ внесла значительный вклад в выздоровление пациентов. "Традиционная китайская медицина играет активную роль в повышении скорости выздоровления и снижении уровня смертности среди пациентов", - сказал он.