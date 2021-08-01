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Старшая внучка Лукашенко вышла замуж

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- Н Крайнова
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Старшая внучка президента Белоруссии Александра Лукашенко 23-летняя Виктория вышла замуж. Об этом в субботу, 31 июля, сообщил Telegram-канал "Пул Первого". Сообщают Известия.

"Вы пишите свою историю", - обратился с поздравлениями к родственнице глава Белоруссии.

Мероприятие состоялось в кругу родных и близких невесты, а посетили свадьбу около 70 человек.

Информации об избраннике девушки не сообщается.

Известно, что в 2008 году Виктория приняла участие в съемках фильма Ивана Павлова "На спине у черного кота", а в 2010 году - в сериале Вадима Дербенёва "Гадание при свечах". В 2016 году девушка стала выпускницей гимназии № 16 Минска, после чего поступила на платное отделение факультета международных отношений Белорусского государственного университета по специальности "Мировая экономика", пишет Svaboda.


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URL: https://www.vb.kg/404243
Теги:
Беларусь, Александр Лукашенко
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