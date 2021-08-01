Ассоль Молдокматова поддержала инклюзивный фестиваль

В Кыргызстане 30 июля завершился инклюзивный фестиваль талантов "Ыр-Денизи" для детей с ограниченными возможностями здоровья на Иссык-Куле. В фестивале участвовало 300 детей и родителей. Об этом на своей страничке в Фейсбук рассказала общественный деятель Ассоль Молдокматова.

"Для многих это была первая поездка. Что есть для детей с ОВЗ И ЛОВЗ В КР? Нет лагерей и здравниц. Вопрос стоит остро. Я курирую все организации, приюты, детские дома и помогаю без избирательности. Думаю, необходимо обязательно открыть лагерь пансионат для ЛОВЗ ", - сообщила Ассоль.

Сообщается, что организаторами фестиваля выступили Вадим Яшин, Яннис Гулевис, Наталья Аслаповская, а пансионат "Смена" бесплатно предоставил помещения для участников фестиваля.

Всем детям достались подарки и сладости.

"Талантливо исполнила песню группы "Кыз-Бурак" Айдана, сидя в инвалидном кресле и это ей не мешает раскрывать свой творческий потенциал. А ещё замечательные Дима и Маша Притула из "Город 312" выступили перед детьми. Радости нет предела", - делится Ассоль Молдокматова.