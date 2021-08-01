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В Китае создали самый быстрый в мире поезд

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- Нина Ничипорова
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В Китае сошел с конвейера первый в мире поезд на магнитной подушке (маглев) со скоростью движения 600 км/ч.

Высокоскоростная транспортная система на магнитной подушке со скоростью движения 600 км/ч разработана и произведена китайским производителем железнодорожного подвижного состава CRRC Corporation Limited в городе Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая.

Технология магнитной левитации является одной из основных "высот" в области рельсового транспорта в мире. Появление транспортной системы на магнитной подушке со скоростью 600 км/ч свидетельствует о том, что Китай освоил комплекс технологий и инженерных возможностей магнитной левитации. В маглеве, сошедшем с конвейера в этот раз, применена надежная технология непрерывной проводимости. Основной принцип ее работы заключается в использовании силы электромагнитного притяжения, чтобы заставить поезд левитировать на рельсах для осуществления бесконтактного движения. Поезд на магнитной подушке обладает такими техническими преимуществами, как высокая производительность и быстрота, безопасность и надежность, высокая транспортная мощность, гибкое формирование состава, точность и комфорт, удобное обслуживание и экологичность.

Проект был запущен в 2016 году и выполнялся пять лет. За это время китайские инженеры успешно овладели ключевыми технологиями и добились крупных прорывов. В рамках проекта независимо был разработан поезд с пятью вагонами на магнитной подушке с проектной скоростью движения 600 км/ч.

В настоящее время максимальная рабочая скорость высокоскоростных железнодорожных поездов составляет 350 км/ч, а крейсерская скорость самолетов - 800-900 км/ч. Будучи новым высокоскоростным видом транспорта, маглев со скоростью 600 км/ч заполнил разрыв в скорости между высокоскоростным железнодорожным и воздушным транспортом. Новый поезд может состоять из 2-10 вагонов, каждый из которых способен вместить больше 100 пассажиров. Во время движения отсутствует контакт с рельсами, благодаря чему не образуется трение между колесами и рельсами, уменьшается объем технического обслуживания и увеличивается срок службы до капитального ремонта.

Маглев с точки зрения фактического времени в пути является самым лучшим решением для поездок на расстояние до 1500 км. С учетом времени подготовки к путешествию новый поезд сможет преодолеть расстояние между Пекином и Шанхаем примерно за 2,5 ч. На самолете тот же путь займет 3 ч, на высокоскоростном поезде - 5,5 часов.

И вот сбылось

Года два назад делегации журналистов информационной сети "Один пояс - один путь", в составе которой был и корреспондент "Вечернего Бишкека", посчастливилось побывать в ООО "Сыфан", основном предприятии китайской компании CRRC Corpfration Limited. Именно на этом предприятии в Циндао, где находится всекитайская база производства высокоскоростных поездов, где и был произведен этот уникальный поезд.

Как мы тогда убедились, безработица жителям Циндао явно не грозит, здесь каждый дорожит временем и занят по горло. По крайней мере это чувствуется по активности и стремительности горожан. "Они живут в ритме высокоскоростных поездов, которые производят", - пошутил один из моих коллег. А, как известно, в каждой шутке есть доля правды. Циндао известен в мире своими высокоскоростными поездами.

Китай сделал акцент на развитии железнодорожного транспорта и не прогадал. Кстати, протяженность высокоскоростных магистралей в стране достигла 35 тысяч километров. Как сказал представитель Всемирного банка в Китае, КНР построила крупнейшую в мире сеть ВСМ, влияние которой выходит далеко за рамки железнодорожной отрасли и проявляется в изменении модели городского развития, росте туризма и экономическом росте Поднебесной, который и впрямь нынче под небеса. А высокоскоростные поезда стали самым популярным транспортом у китайцев. И комфортно, и быстро, глазом не успеешь моргнуть, как пронеслись несколько километров.

Как рассказал представитель отдела по связям с общественностью компании "Сыфан", именно их инженеры и конструкторы разработали первый поезд "Фусин", развивающий скорость до 350 километров в час. У него 16 вагонов вместо восьми. И, естественно, он перевозит вдвое больше пассажиров - 1100 человек.

Но и то не предел. Уже в то время прошла первая презентация первого в стране сверхскоростного поезда на магнитной подушке, способного перемещаться на скорости до 600 км/ч.. Сам поезд нам тогда, конечно, не показали и попросили не снимать ничего в цехах предприятия. Оно и понятно, здесь используются исключительно китайские технологии. Да и большинство поездов, если скажу, летающих, то, наверное, не ошибусь - собственные разработки китайских инженеров и ученых.

На заводе тогда сказали, что в 2020 году будет выпущен тестовый образец поезда со скоростью 600 км/ч с пятью вагонами, который должен пройти все испытания в 2021 году. Если они закончатся успешно, то опять же Китай, в частности Циндао, станет первой страной и городом по выпуску летающих поездов. И вот сбылось!


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URL: https://www.vb.kg/404249
Теги:
Китай, транспорт, поезд
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