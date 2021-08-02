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МВД дает советы автовладельцам, как избежать кражи имущества из машины

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- Анастасия Карелина
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Министерство внутренних дел просит владельцев машин не оставлять свое имущество в салоне автомобиля.

Само транспортное средство и вещи, которые находятся внутри него, являются объектами повышенного внимания для воров. А потеря бдительности владельца автомобиля позволяет злоумышленникам совершать преступления, даже не прибегая к особо изощренным способам.

Чтобы не стать жертвой противоправных действий и обеспечить безопасность личного имущества, стоит прислушаться к советам, которые дает МВД Кыргызской Республики:

- Никогда не оставляйте в автомобиле вещи, которые бросаются в глаза;

- Обязательно установите на свою машину сигнализацию. Лучше, если это будет современная противоугонная сигнализация с GPS;

- Выходя из автомобиля, убедитесь, что все его двери и окна закрыты;

- Укрепите стены своего гаража, установите на ворота запорные устройства разного типа;

- Не храните в салоне автомобиля запасные ключи;

- Не отдавайте ключи от автомобиля сотрудникам автозаправочных станций, автомоек или парковок.

Если же вы все-таки пострадали от преступных действий или стали свидетелем преступления, незамедлительно обращайтесь в милицию по телефону 102.


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URL: https://www.vb.kg/404278
Теги:
кража, Кыргызстан, МВД
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