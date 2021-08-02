Саундраму "Демон" показали на 5-м LERMONTOV_FEST в Санкт-Петербурге

Спектакль Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова "Демон" показали в Санкт-Петербурге на Пятом юбилейном фестивале LERMONTOV_FEST.

Смотр, представляющий отражение творчества Михаила Лермонтова в мировой литературе, театре и кинематографе разных стран, проходил в северной столице России в течение двенадцати дней. Организовывали событие Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Межрайонная централизованная библиотечная система имени Михаила Лермонтова и Центральная библиотека на Литейном проспекте, также носящая имя великого русского поэта.

Юбилейный фестиваль должен был пройти еще в прошлом году, но из-за сложной эпидемиологической обстановки его отменили. В 2021-м смотр все-таки состоялся и программа его была весьма насыщенной. Зрителям (вход на все мероприятия фестиваля был свободным) показывали игровые фильмы, видеоверсии телеопер и спектаклей, выставки о судьбе писателей Востока, Европы, России, так или иначе своим творчеством или судьбой похожих на Лермонтова. Публике представили также знаменитые произведения этих авторов в программах под названиями "Лермонтов в странах Средней Азии", "Лермонтов и романский мир", "Лермонтов и русский мир".

Отличался нынешний фестиваль и тем, что целую неделю в формате онлайн шли лекции специалистов в области литературного перевода произведений поэта на национальные языки народов Средней Азии.

- Это очень масштабный фестиваль. Мы практически полгода переписывались с организаторами. Отправили им всю информацию о саундраме "Демон", постановочной группе, артистах, фотографии со спектакля, и его видеозапись. 20 июля на 5-м LERMONTOV_FEST был "День Кыргызстана". И в этот день через платформу Zoom я, как представитель театра и участник самого спектакля рассказал о нашей постановке, о том, каким событием "Демон" стал для нашей труппы и, как мне кажется, театрального мира, - пояснил корреспонденту VB.KG заместитель директора ГНРТД имени Чингиза Айтматова по зрителям Станислав Касьянов.

В рамках "Дня Кыргызстана" к собравшимся обратился руководитель канцелярии посольства КР в России в Санкт-Петербурге Рустам Шерипбаев. Затем все смогли познакомиться с фотовыставкой "И лучших дней воспоминанья…" постановки этнической саундрамы "Демон". Публике была представлена и онлайн-лекция "Переводы произведений М. Ю. Лермонтова на кыргызский язык и взаимовлияние русской и кыргызской национальной поэзии" доктора филологических наук, профессора Кыргызско-Турецкого университета "Манас", президента Кыргызской Ассоциации преподавателей русского языка и литературы Замиры Дербишевой.

Ну, а в конце публику ждал просмотр видеоверсии "Демона". Эта эпическая постановка, соединившая в себе этническую музыку, ритуальный танец, а также поэзию и прозу Лермонтова, родилась на сцене Русского театра драмы в Бишкеке в 2016-м году. Известный российский режиссер Владимир Панков взял за основу поэму "Демон" и роман "Герой нашего времени". В спектакле звучит и русская, и кыргызская речь, живая музыка. На сцену выходят не только артисты театра имени Айтматова, но и их коллеги из других коллективов.

Создавался "Демон" по проекту Международной конфедерации театральных союзов (МКТС) при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС). Над реализацией амбициозного творческого проекта трудились представители четырех стран: Кыргызстана, России, Узбекистана и Беларуси.

- Как только "Демон" был выпущен, его тут же стали звать на крупные международные фестивали в ближнее и дальнее зарубежье. Это и не удивительно, ведь наша саундрама – пример того, какой современной и интересной может быть классика. И как органично могут соединяться в одном представлении разные языки и культуры, - добавляет Станислав Касьянов.

cправка "ВБ"

Саундрама "Демон" была участником XIII Международного театрального фестиваля имени Чехова в Москве в 2017 году, и VII Международного форума театрального искусства "TEART" в Минске также в 2017 году.

В ноябре 2017-го спектакль включили в лонг-лист Российской национальной театральной премии "Золотая маска", как один из заметных спектаклей сезона 2016-2017 годов. Впервые в истории Кыргызстана постановка из нашей республики смогла бороться за "Золотую маску" и попасть в лонг-лист самой престижной театральной премии России.