Список депутатов Бишкекского городского кенеша 28 созыва

В Бишкеке 30 июля состоялась первая очередная сессия Бишкекского городского кенеша 28 созыва на которой новоизвбранные депутаты решали организационные вопросы. К работе депутаты приступят уже в сентябре. Тогда же избранникам предстоит решить вопросы по повышению оплаты в транспорте и назначить нового мэра. А пока бишкекечане могут познакомиться со списком депутатов, решающих судьбу столицы.

Сегодня, 2 августа, новоизбранный председатель БГК Куванычбек Конгантиев от партии "Ата-Журт опубликовал обращение к бишкекчанам.

"Не буду обещать золотые горы, зеленые сады, зеркальные тротуары, да и в целом это не функциональные обязанности представительного органа и его председателя. Но могу с твердой уверенностью сказать, что приложу все свои знания, опыт и энергию для организации работы БГК на качественно новом уровне, открыто и честно. Сегодня важно консолидироваться представительному и исполнительному органам, Мэрии и БГК, как единому механизму и вместе действовать, работать и находить наиболее рациональные решения при имеющихся ресурсах для получения максимального результата", - сказал в своем обращении Конгантиев.

О Куванычбеке Конгантиеве известно, что он был депутатом двух предыдущих созывов Бишкекского городского кенеша. Ему 41 год. Уроженец Каракола. Имеет три высших образования: АУЦА - юриспруденция, КНУ - юриспруденция, Дипакадемия при МИД - международные отношения. Кандидат юридических наук. Трудовую деятельность начал в 2004 году юристом. В 2009-м был заместителем директора Госагентства физической культуры и спорта. В 2010–2011 годах - первый вице-президент Национального олимпийского комитета КР. Женат, имеет четверых детей. Также известно, что Куванычбек Конгантиев приходится сыном бывшему генпрокурору Камбаралы Конгантиеву и племянником бывшему главе МВД Молдомусе Конгантиеву.

Всего в Бишкекском городском кенеше 45 депутатов.

В 28 созыв вошли представители (шести) политических партий:

"Эмгек партиясы":

1. Салымбеков Жумабек Мамытбаевич (лидер фракции, избран повторно)

2. Досалиев Эльмир Акуналыевич (избран повторно)

3. Иманалиев Бактиярбек Бейшенбекович

4. Алымбаева Елизавета Бердиевна

5. Ашимов Айбек Майрамбекович

6. Абдиев Бактыбек Кемелович (избран повторно)

7. Акунова Лира Акуновна

8. Султанов Токтосун Султанович

9. Шаршенбай уулу Руслан

10. Кенжебаева Светлана Козубаевна

11. Чалов Ильяз Алмазович

"Ата-Журт Кыргызстан":

1. Бактыбеков Алымбек Бактыбекович (лидер фракции, избран повторно)

2. Сурапбаев Таалайбек Каримжанович (избран повторно)

3. Нусубалиева Мээрим Макулбековна

4. Жакыпов Таалайбек Маматович

5. Досиев Эдик Шарипович (избран повторно)

6. Ашырова Айканыш Жоомартовна

7. Конгантиев Куванычбек Камбаралыевич (избран повторно)

8. Токтогулов Максат Сарылбекович

9. Ашанбаева Омуркан Бактыбековна

"Ишеним":

1. Исмаилов Сайдахмат Аблезович (лидер фракции, избран повторно)

2. Аматов Рысбай Аматович (избран повторно)

3. Идырова Рамина Рамазановна

4. Тиллебаев Арнас Маматкадырович

5. Дайырбеков Таалайбек Эсенбекович

6. Чеченова Мадина Жамаловна

7. Акылбеков Асылбек Акылбекович (избран повторно)

8. Усеналиев Бекжан Бактыбекович

"Ынтымак":

1. Эргешов Казыбек Кочкорович (лидер фракции, избран повторно)

2. Алымбеков Максат Джумакадырович

3. Жолдошбаева Наргиза Камчыбековна (избран повторно)

4. Калыков Мийзамидин Абдырахманович (избран повторно)

5. Сариев Таалайбек Жолдошбаевич (избран повторно)

6. Халилова Гульназ Мажитовна

7. Сариев Улан Алмасбекович

"Өнүгүү-Прогресс":

1. Абдыллабек уулу Манас (лидер фракции)

2. Абдраимов Жылдызбек Асанкулович

3. Жолдошалиева Дамира Жолдошалиевна

4. Попиков Олег Владимирович

5. Асанбеков Жаныбек Асанбекович

"Социал-демократы":

1. Атамбаев Кадырбек Алмазбекович (лидер фракции)

2. Темиркулов Таалай Орунбекович

3. Дуйшекеева Элнура Качкыновна

4. Абдуллажанов Султанбек Мухтарович

5. Сарылдык уулу Илгиз.