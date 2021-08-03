Деятели культуры разных стран просят президента за Нурлана Абдыкадырова

Деятели культуры Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России обращаются к президенту Садыру Жапарову с просьбой оказать содействие в положительном решении вопроса о присвоении драматургу, театральному и кино режиссеру и продюсеру, обладателю наград множества международных фестивалей Нурлану Абдыкадырову звания народного артиста Кыргызской Республики.

Людям искусства Нурлана Абдыкадырова представлять не нужно. Но для тех, кто от него далек, поясним, о ком идет речь.

Выпускник Ташкентского Государственного театрально-художественного института работал и продолжает творить в театрах Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России. Абдыкадыров был директором и худруком ТЮЗа, худруком Кыргызского национального академического драмтеатра имени Абдумомунова, возглавлял отдел "Кыргызсериалдары" на национальном телевидении, трудился в Департаменте кинематографии при Минкульте – был заместителем директора.

С 2010-го Абдыкадыров занимается развитием собственной студии Solar Nomad production, совмещая это с работой в Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова.

Вообще Нурлана Абдыкадырова считают одним из ярчайших и самобытных театральных режиссеров. Его спектакли – авангардны по форме, поэтичны по стилистике, драматичны по содержанию. Постановщику всегда удавалось создавать не просто глубокие авторские представления, но еще и с фарсовой окраской. Его индивидуальный режиссерский стиль всегда ценили критики. И фестивальные награды с формулировками "лучшая режиссерская работа" и "лучший спектакль" были закономерны. "Чтения Петрарки", "Колыбель желаний", "Последнее море Чингисхана" и другие театралы помнят до сих пор.

В кино Нурлан Абдыкадыров за долгие годы тоже успел немало. Писал сценарии, снимал документальные, короткометражные и полнометражные фильмы. Даже в нынешнее непростое время мастер продолжает активно работать. Он написал сценарий полнометражного фильма "Жусуп Абдрахманов", стал соавтором сценария полнометражного игрового фильма "Дорога в рай". Эта картина уже получила Гран-при международного кинофестиваля в Дакке и спецприз жюри на Куала-Лумпурском международном кинофестивале. К 95-летию Чингиза Айтматова Абдыкадыров написал киносценарии по мотивам его повестей "Лицом к лицу", "Материнское поле", "Мать Найман" по мотивам романа "И дольше века длится день", "Когда падают горы" по мотивам "Вечной невесты".

В 2020-м Абдыкалыков написал повесть "Вселенная духов" для Евразийского литературного конкурса в Лондоне. Повесть вошла в шорт-лист. А также пьесу и киносценарий "Стойкая кровь" по мотивам рассказа Мухтара Ауэзова "Стойкое племя". В разработке находятся сериалы "48-й американский полк", "Королева", "Летать", "Тернистый путь", "Одинокий возраст". А уже в 2021 году начался подготовительный период совместного проекта Кыргызстана с Узбекистаном – музыкальной четырехсерийной комедии "Американский зять". Режиссером должен стать сам Абдыкадыров. Плюс ведется поиск партнеров для работы над лирической драмой "Влюбленные беглецы". В производство ее должны запустить в январе 2022 года.

В 2000-м году Нурлану Абдыкадырову было присвоено звание заслуженного деятеля культуры Кыргызской Республики. В Комиссию по государственным наградам неоднократно подавались документы Нурлана Абдыкадырова, а также ходатайства от самых авторитетных организаций и личностей не только нашей республики, но и других стран. Но очередные звания дают другим.

За Абдыкадырова ходатайствует председатель Конфедерации Союзов кинематографистов стран СНГ и Балтии, секретарь Союза кинематографистов России, председатель Союза кинематографистов Азербайджана, член Европейской киноакадемии "Феликс" и Американской киноакадемии, народный писатель Азербайджана, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР и России Рустам Ибрагимбеков. Просят президент Ассоциации театров Казахстана, худрук Национального драмтеатра имени Ауэзова, народный артист СССР и Казахстана Асанали Ашимов и председатель СТД Казахстана, народный артист Казахстана Тунгышбай Кадырулы Жаманкулов. А также президент Международного объединения театральных критиков Анар Еркебай, директора и худруки еще 13 театров Казахстана, Узбекистана и России. Есть также обращение от Ассоциации деятелей русских театров зарубежья.

В этом месяце Комиссия по государственным наградам при президенте Кыргызской Республики вновь будет рассматривать кандидатуры на присвоение званий. Претендентов 150! Кому на сей раз дадут заслуженные награды?

- Звание заслуженного деятеля культуры Кыргызстана я получил 31 мая 2000 года от президента Акаева. Прошел 21 год. Акаев вернулся на родину. И, наверное, здесь есть какое-то совпадение. Возможно, 31-го, правда, уже другого месяца мне все-таки дадут народного. Я человек, который верит в такого рода мистические вещи, - шутит режиссер.