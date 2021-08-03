Китай передал странам 700 млн доз вакцины против COVID

Китай приложил все силы для того, чтобы бесплатно предоставить разным странам мира, особенно развивающимся, более 700 миллионов доз вакцин против COVID-19.

Поднебесная оказала помощь 100 с лишним странам в спасении жизни и борьбе с эпидемией, не выдвигая каких-либо политических условий, отметил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Таким образом, на сегодняшний день количество вакцины, которое Китай безвозмездно предоставил зарубежным странам и экспортировал, превышает совокупный объем остальных стран мира вместе взятых.

Китай неизменно выступает за углубление международного сотрудничества в области вакцин, обеспечение ценовой и транспортной доступности препаратов для развивающихся стран и превращение вакцин в глобальное общественное благо. Несмотря на свою огромную численность населения и крайне ограниченные поставки вакцин, Китай положительно ответил на предложения о сотрудничестве в области вакцин всех обратившихся к нему стран, тем самым укрепив всемирную уверенность в борьбе с эпидемией.

Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) объявил о подписании соглашений с китайской фармацевтической компанией Sinopharm и китайской фирмой Sinovac Biotech о предварительных закупках разработанных ими вакцин от коронавируса. Это означает, что вакцины китайских компаний Sinopharm и Sinovac Biotech войдут в банк Программы глобального доступа к вакцинам от COVID-19 (COVAX) и тем самым внесут еще больший вклад в борьбу с пандемией в развивающихся странах.

Результаты клинических испытаний и другие данные по вакцинам Sinopharm и Sinovac Biotech прошли строгую экспертизу Стратегической консультационной группы по иммунитету при Всемирной организации здравоохранения и вошли в перечень препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного использования. По мере того, как расширяются масштабы применения китайских вакцин в различных странах мира, появляется все больше неоспоримых доказательств их безопасности и эффективности, и результаты действительно впечатляющие.

В целях создания эффективного иммунного барьера Китай включил соответствующую возрастную группу среди иностранцев в стране в сферу вакцинации китайскими вакцинами. На сегодняшний день в Китае свыше 350 тысяч иностранных граждан получили более 600 тысяч доз вакцин от COVID-19.

"Если такие усилия считать китайской вакцинной дипломатией, то она пользуется огромной популярностью и соответствует общим интересам международного сообщества", - подчеркнул сотрудник китайского внешнеполитического ведомства.