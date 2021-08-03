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80 процентов ДТП происходят по вине самих водителей

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- Айжан Мамбеталиева
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Каждый год по республике в дорожно-транспортных происшествиях гибнут несколько сотен людей.

В ГУОБДД озвучили самые распространенные причины ДТП:

1) Вождение в нетрезвом виде или под воздействием наркотиков. Это одна из распространенных причин ДТП со смертельным исходом. Все водители знают, что алкоголь притупляет внимание и в таком состоянии запрещено садиться за руль, однако некоторые продолжают упорно игнорировать это правило.

2) Превышение скорости - следующая по распространенности причина ДТП со смертельным исходом. Многочисленные исследования подтвердили, что вероятность попасть в аварию повышается, если машина двигается быстрее или медленнее средней скорости потока. Замечено также, что при быстрой езде водитель привыкает к такому темпу движения и не способен адекватно оценить быстро меняющуюся ситуацию на дороге. В результате происходят тяжелейшие аварии с самыми трагическими последствиями.

3) Как показал опрос водителей за руль садятся те, которые не прошли полный курс обучения и практического вождения, но получили права. Реальные навыки и опыт вождения большинство из них приобретает уже на дорогах общего пользования банальным методом проб и ошибок. Цена такого "опыта" зачастую оказывается крайне высокой, причем как для самих водителей-недоучек, так и для ни в чем не повинных окружающих.

4) Усталость водителей. У сонных или утомленных людей притупляется внимание и увеличивается время реакции. Поведение таких водителей практически также непредсказуемо, как и нетрезвых.

5) Несоблюдение дистанции. Опасная небрежность. Не имея достаточного пространства для экстренного торможения, водитель подвергает опасности собственную жизнь, пассажиров и остальных участников движения. И счастье, если авария закончится только потерей автомобилем товарного вида. Зачастую последствия более серьезны.

6) Нарушение правил обгона. Это нарушение, как это ни странно, чаще всего практикуют водители с большим стажем. И переоценив собственные возможности, попадают в аварию. Особенно опасно нарушать правила обгона на трассе с участвующим в дорожном движении большегрузным транспортом. Понятно, что любой, самой дорогой и прекрасной легковушке невозможно потягаться массой с груженой фурой.

7) Выезд на полосу противоположного движения. Лобовое столкновение почти не оставляет шансов на жизнь. А сотни тысяч выживших "счастливчиков" - пересели из своих автомобилей в инвалидные кресла, пытаясь сэкономить минуты.

8) Невнимательность водителей. Невнимательностью чаще всего грешат молодые мужчины. Разговоры по мобильному телефону, настройка радио, попытки разглядеть нумерацию домов на улице, и прочие действия, которые надо совершать, лишь припарковавшись в разрешенном месте - отвлекают внимание водителя от участия в движении и мешают адекватно оценивать обстановку на дороге. Что приводит к неприятностям.

Все выше перечисленные причины являются основными. В связи с чем, сотрудники ГУОБДД МВД обращаются ко всем участникам дорожного движения и пешеходам: "Уважаемые участники дорожного движения! Помните, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям. ГУОБДД в очередной раз акцентирует внимание на том, что безопасность каждого участника дорожного движения, прежде всего, зависит от самого человека, его понимания необходимости правильного выбора поведения на дорогах и желания соблюдать нормы дорожной безопасности. Пешеходы и водители обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил дорожного движения, сигналов светофоров, дорожных знаков и разметки, а также выполнять распоряжения сотрудников ГУОБДД.


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URL: https://www.vb.kg/404335
Теги:
ДТП, Кыргызстан, ГУОБДД
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