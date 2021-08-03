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В Бишкеке и Кемине сгорели автомобили марки "Мерседес- Бенц"

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане произошли возгорания автомобилей. О двух случаях сообщили в пресс-центре МЧС.

В Бишкеке сегодня ранним утром, 3 августа, на улице Юнусалиева в 7-микрорайоне, рядом с много этажным домом полностью сгорела легковоя машина марки "Мерседес-Бенц S-500". Для тушения пожара привлечен два пожарных расчета, в 05:38 утра пожар был локализован в 06:06 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара уточняется.

Вчера вечером, 2 августа, в Кеминском районе, города Кемин, на 97-м км автотрассы Бишкек-Нарын-Торугарт возник пожар в грузовике марки Мерседес-Бенц, припаркованном у АЗС Red Petroleum на обочине дороги. Грузовик полностью сгорел, огонь перешел в АЗС. Общая площадь возгорания составила около 220 квадратных метров. Пожар локализован в 23:40 и полностью потушен в 04:36. Никто не пострадал. Причина пожара выясняется.


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URL: https://www.vb.kg/404359
Теги:
Кеминский район, пожар, Бишкек, Кыргызстан, МЧС
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