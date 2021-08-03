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Мэрия Бишкека обещает установить 20 новых лифтов

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- Н Крайнова
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В Бишкеке муниципальное предприятие "Бишкекгорлифт" начало модернизацию пассажирских лифтов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас сотрудники предприятия работают над установкой нового лифтового оборудования по адресам: 7 мкр. дом №25, 33, мкр. Юг-2 №10, 4, 9, ул. Усенбаева №3, ул. Ибраимова №26, 30.

В этом году в планах замена 20 муниципальных лифтов, отработавших нормативные сроки эксплуатации.

В апреле этого года проведён тендер на поставку лифтового оборудования и победителем определена компания – поставщик из Республики Беларусь ОАО "Могилёвлифтмаш". Уже в июле оборудование прибыло в столицу.


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URL: https://www.vb.kg/404364
Теги:
лифт, Бишкек, мэрия
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