Мэрия Бишкека обещает установить 20 новых лифтов

В Бишкеке муниципальное предприятие "Бишкекгорлифт" начало модернизацию пассажирских лифтов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас сотрудники предприятия работают над установкой нового лифтового оборудования по адресам: 7 мкр. дом №25, 33, мкр. Юг-2 №10, 4, 9, ул. Усенбаева №3, ул. Ибраимова №26, 30.

В этом году в планах замена 20 муниципальных лифтов, отработавших нормативные сроки эксплуатации.

В апреле этого года проведён тендер на поставку лифтового оборудования и победителем определена компания – поставщик из Республики Беларусь ОАО "Могилёвлифтмаш". Уже в июле оборудование прибыло в столицу.