"Кыргызпатент" распределил авторские вознаграждения за 2020 год

С апреля 2021 года Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций при кабинете министров ("Кыргызпатент") распределяет авторские вознаграждения за 2020 год. Сообщает об этом пресс-служба госагентства.

Так, автоматизированной программой "ГИПЕРГРАФ" распределены и перечислены гонорары 784 авторам, исполнителям, правообладателям на общую сумму 7,4 миллиона сомов.

"Из-за отсутствия контактных данных отдельных авторов, наследников авторов и исполнителей, чьи произведения использовались в эфире телерадиокомпаний, причитающиеся им гонорары остаются нераспределенными", - говорится в сообщении.

Лица, кому причитается гонорар, могут найти себя в списке на сайте ведомства.