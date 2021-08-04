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"Кыргызпатент" распределил авторские вознаграждения за 2020 год

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- Александра Василькова
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С апреля 2021 года Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций при кабинете министров ("Кыргызпатент") распределяет авторские вознаграждения за 2020 год. Сообщает об этом пресс-служба госагентства.

Так, автоматизированной программой "ГИПЕРГРАФ" распределены и перечислены гонорары 784 авторам, исполнителям, правообладателям на общую сумму 7,4 миллиона сомов.

"Из-за отсутствия контактных данных отдельных авторов, наследников авторов и исполнителей, чьи произведения использовались в эфире телерадиокомпаний, причитающиеся им гонорары остаются нераспределенными", - говорится в сообщении.

Лица, кому причитается гонорар, могут найти себя в списке на сайте ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/404380
Теги:
Кыргызпатент, Кыргызстан
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