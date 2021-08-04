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ГУВД призывает жертв финансовых пирамид обратиться в милицию

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- Айжан Мамбеталиева
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На сегодняшний день по городу Бишкек расследуется ряд уголовных дел по фактам финансовых пирамид: Финансовые пирамиды такие как "Антарус Трейд", Асыл-Айымдары", "ФИНИКО", "Элиза уй буюмдары" были созданы для получения материальных активов и инвестиций, где при этом потерпевшим была обещана высокая прибыль в денежном эквиваленте.

Уголовная ответственность за организацию финансовой пирамиды предусмотрена статьей 214 УК КР, наказывается лишением свободы 3-категории т.е., от 5 до 7 лет лишения свободы и со штрафом 3-категории от 1400 до 1800 расчетных показателей.

Сотрудники столичного ГУВД призывают граждан обратить внимание на то, что при вложении денежных средств в такие компании, прежде всего необходимо убедиться в законности существования самой компании и место регистрации, не поддаваться на обещания по красивым и быстрым доходам.


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URL: https://www.vb.kg/404411
Теги:
ГУВД, финансовая пирамида, Кыргызстан, деньги
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