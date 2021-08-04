Погода
$ 84.53 - 84.79
€ 99.77 - 101.10

Критики высоко оценили новую книгу народного поэта КР Шаповалова

341  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В московском издательстве "Русский Гулливер" вышла книга стихов "Безымянное имя" народного поэта Кыргызстана Вячеслава Шаповалова.

По словам доктора филологических наук Бахтияра Койчуева, сегодня в огромном книжном потоке редко какой автор удостаивается такого внимания критики и "соседей" по профессии, как Вячеслав Шаповалов. В 2015 году после получения Русской премии за книгу "Евроазис" Вячеслав Шаповалов сказал, что это его последний сборник и более книг издавать он не будет. Но, как говорится, "не вынесла душа поэта".

И, наверное, не случайно последняя книга Шаповалова привлекла внимание авторитетной части критического цеха России, о ней заговорили в центральных российских литературных журналах, в Германии, США, Израиле. И, видимо, это только начало.

"В ее центре – уникальный поиск идентичности человеком на обочине метрополии: он одновременно лишен корней и обладает уникальными способностями понимания других культур". Так обстоятельно откликнулся на книгу "Безымянное имя. Избранное. ХХI век" российский критик Сергей Толстов.

"В предисловии к книге литературный критик Вера Калмыкова обозначила поэзию Шаповалова как гражданскую лирику. Действительно, социальные строки-мазки штрихами выстраивают трагическую геополитическую и этнографическую историю человечества, видимую поэтом, прожившим "у чужого алтаря", "меж двух чужбин". Был некогда "золотой век", а ныне "безымянное имя". Ностальгия – чувство, пронизывающее избранные стихи книги "Безымянное имя". Ностальгия по утраченной родине, которой, кажется, и не было, по семейному гнезду, из которого некогда так хотелось вылететь, а теперь уж не обрести… Ностальгия по былым, высокой пробы ценностям – культуре и языку. Это – основной пафос книг народного поэта Кыргызстана, изданных в XXI веке", - пишет Бахтияр Койчуев.

В аннотации к книге говорится: "Избранная лирика одного из заметных русских поэтов – очередная исповедь представителя очередного потерянного поколения, для которого в настоящем утрачен облик прошлого и искажён облик будущего. Россия и Азия – географические символы утраты родины, и чувство умирающего двоемирия подталкивает автора, как сказали о нём еще в 2003 году Ч. Айтматов и С. Липкин, к "жертвенной попытке сохранить общее культурное пространство".

Как пишет Сергей Толстов: "Русская поэзия существует не только в России. Помимо поэтов, сознательно эмигрировавших в разные годы, есть и такие, которые никуда и не переезжали, но вдруг в один момент оказались жителями ближнего зарубежья. В них, как в зеркале, отражается сегодняшняя Россия, состояние ее социума, культуры и политики. По этой причине русские поэты, проживающие в бывших советских республиках, заслуживают отдельного внимания: у них есть необходимая дистанция, чтобы разглядеть то, что изнутри страны не всегда заметно, и уникальный жизненный опыт, позволяющий говорить о том, что большинству незнакомо".

Поэзия Шаповалова стремится к родовому и жанровому синтезу. В ней не только выражается лирическое начало, но и эпически повествовательное и драматическое. Свидетельством тому является и поэзия автора. Он предпочитает длинную строку, своеобразный "поток сознания", в котором нарушается "мешающий" ему нормативный синтаксис, отрицаются знаки препинания, поэтическая речь демонстрирует динамику художественного мира произведения.

"Книга стихов "Безымянное имя" создана рукой многоопытного "мастера-каменотёса", ваяющего из словесной руды монумент-стихотворение, звучащее тревожно-пессимистичным звоном донновско-бродского колокола: "Не спрашивай, по ком звонит колокол, ибо он звонит по тебе", - отмечают критики.

С самим Творцом поэт говорит не на равных, конечно, но напрямую. Не то чтобы спорит с Ним, но обсуждает ситуацию, далеко превосходящую исторические обстоятельства, как собеседник с собеседником. Его занимают не исторические обстоятельства как таковые, но их корни.

Такое пишут на разломе миров. Такое только на нем и видят. Остаётся одно: выше поднимать руку, ожесточённее бить по наковальне слов, чтоб тревожить набатом извечное небо в тщетном поиске смысла жизни, продолжать свой спор с Богом и судьбой.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404414
Теги:
книги, Россия, поэт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  