Критики высоко оценили новую книгу народного поэта КР Шаповалова

В московском издательстве "Русский Гулливер" вышла книга стихов "Безымянное имя" народного поэта Кыргызстана Вячеслава Шаповалова.

По словам доктора филологических наук Бахтияра Койчуева, сегодня в огромном книжном потоке редко какой автор удостаивается такого внимания критики и "соседей" по профессии, как Вячеслав Шаповалов. В 2015 году после получения Русской премии за книгу "Евроазис" Вячеслав Шаповалов сказал, что это его последний сборник и более книг издавать он не будет. Но, как говорится, "не вынесла душа поэта".

И, наверное, не случайно последняя книга Шаповалова привлекла внимание авторитетной части критического цеха России, о ней заговорили в центральных российских литературных журналах, в Германии, США, Израиле. И, видимо, это только начало.

"В ее центре – уникальный поиск идентичности человеком на обочине метрополии: он одновременно лишен корней и обладает уникальными способностями понимания других культур". Так обстоятельно откликнулся на книгу "Безымянное имя. Избранное. ХХI век" российский критик Сергей Толстов.

"В предисловии к книге литературный критик Вера Калмыкова обозначила поэзию Шаповалова как гражданскую лирику. Действительно, социальные строки-мазки штрихами выстраивают трагическую геополитическую и этнографическую историю человечества, видимую поэтом, прожившим "у чужого алтаря", "меж двух чужбин". Был некогда "золотой век", а ныне "безымянное имя". Ностальгия – чувство, пронизывающее избранные стихи книги "Безымянное имя". Ностальгия по утраченной родине, которой, кажется, и не было, по семейному гнезду, из которого некогда так хотелось вылететь, а теперь уж не обрести… Ностальгия по былым, высокой пробы ценностям – культуре и языку. Это – основной пафос книг народного поэта Кыргызстана, изданных в XXI веке", - пишет Бахтияр Койчуев.

В аннотации к книге говорится: "Избранная лирика одного из заметных русских поэтов – очередная исповедь представителя очередного потерянного поколения, для которого в настоящем утрачен облик прошлого и искажён облик будущего. Россия и Азия – географические символы утраты родины, и чувство умирающего двоемирия подталкивает автора, как сказали о нём еще в 2003 году Ч. Айтматов и С. Липкин, к "жертвенной попытке сохранить общее культурное пространство".

Как пишет Сергей Толстов: "Русская поэзия существует не только в России. Помимо поэтов, сознательно эмигрировавших в разные годы, есть и такие, которые никуда и не переезжали, но вдруг в один момент оказались жителями ближнего зарубежья. В них, как в зеркале, отражается сегодняшняя Россия, состояние ее социума, культуры и политики. По этой причине русские поэты, проживающие в бывших советских республиках, заслуживают отдельного внимания: у них есть необходимая дистанция, чтобы разглядеть то, что изнутри страны не всегда заметно, и уникальный жизненный опыт, позволяющий говорить о том, что большинству незнакомо".

Поэзия Шаповалова стремится к родовому и жанровому синтезу. В ней не только выражается лирическое начало, но и эпически повествовательное и драматическое. Свидетельством тому является и поэзия автора. Он предпочитает длинную строку, своеобразный "поток сознания", в котором нарушается "мешающий" ему нормативный синтаксис, отрицаются знаки препинания, поэтическая речь демонстрирует динамику художественного мира произведения.

"Книга стихов "Безымянное имя" создана рукой многоопытного "мастера-каменотёса", ваяющего из словесной руды монумент-стихотворение, звучащее тревожно-пессимистичным звоном донновско-бродского колокола: "Не спрашивай, по ком звонит колокол, ибо он звонит по тебе", - отмечают критики.

С самим Творцом поэт говорит не на равных, конечно, но напрямую. Не то чтобы спорит с Ним, но обсуждает ситуацию, далеко превосходящую исторические обстоятельства, как собеседник с собеседником. Его занимают не исторические обстоятельства как таковые, но их корни.

Такое пишут на разломе миров. Такое только на нем и видят. Остаётся одно: выше поднимать руку, ожесточённее бить по наковальне слов, чтоб тревожить набатом извечное небо в тщетном поиске смысла жизни, продолжать свой спор с Богом и судьбой.