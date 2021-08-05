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Предприниматель пожаловался бизнес-омбудсмену и получил плату за товар

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- Александра Василькова
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Предприниматель смог получить оплату за поставку товаров после жалобы бизнес-омбудсмену, сообщает пресс-служба Института.

Субъект предпринимательства осуществил поставку компьютерного оборудования на сумму 9 миллионов 264 тысячи 8 сомов в Министерство труда и социального развития КР, но не мог получить оплату за товары на протяжении более 3 месяцев. После многочисленных безуспешных переговоров представитель бизнеса подал жалобу бизнес-омбудсмену.

Рассмотрев полученные документы, сотрудники секретариата бизнес-омбудсмена направили письменные запросы в Министерство здравоохранения и социального развития КР (образовано на базе Министерства труда и социального развития КР и Министерства здравоохранения КР) и Министерство экономики и финансов КР.

После анализа полученной информации, Бизнес-омбудсмен принял и направил в государственные органы акт реагирования, согласно которому Министерству здравоохранения и социального развития КР было рекомендовано рассмотреть 2 варианта выплаты задолженности перед предпринимателем, Министерству экономики и финансов КР, в свою очередь, было рекомендовано рассмотреть целесообразность законодательного усиления ответственности сотрудников государственных органов, допускающих образование просроченной задолженности перед предпринимателями.

В июле 2021 года Министерство здравоохранения и социального развития КР полностью погасило кредиторскую задолженность – субъект бизнеса получил оплату в полной сумме 9 миллионов 264 тысячи 8 сомов.

Предприниматели праве подать жалобу бизнес-омбудсмену через сайт www.boi.kg в случаях неправомерных действий, решений и/или бездействия со стороны государственных органов, органов местного самоуправления или государственных предприятий.


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URL: https://www.vb.kg/404423
Теги:
бизнес, Кыргызстан, предприниматель
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