Предприниматель пожаловался бизнес-омбудсмену и получил плату за товар

Предприниматель смог получить оплату за поставку товаров после жалобы бизнес-омбудсмену, сообщает пресс-служба Института.

Субъект предпринимательства осуществил поставку компьютерного оборудования на сумму 9 миллионов 264 тысячи 8 сомов в Министерство труда и социального развития КР, но не мог получить оплату за товары на протяжении более 3 месяцев. После многочисленных безуспешных переговоров представитель бизнеса подал жалобу бизнес-омбудсмену.

Рассмотрев полученные документы, сотрудники секретариата бизнес-омбудсмена направили письменные запросы в Министерство здравоохранения и социального развития КР (образовано на базе Министерства труда и социального развития КР и Министерства здравоохранения КР) и Министерство экономики и финансов КР.

После анализа полученной информации, Бизнес-омбудсмен принял и направил в государственные органы акт реагирования, согласно которому Министерству здравоохранения и социального развития КР было рекомендовано рассмотреть 2 варианта выплаты задолженности перед предпринимателем, Министерству экономики и финансов КР, в свою очередь, было рекомендовано рассмотреть целесообразность законодательного усиления ответственности сотрудников государственных органов, допускающих образование просроченной задолженности перед предпринимателями.

В июле 2021 года Министерство здравоохранения и социального развития КР полностью погасило кредиторскую задолженность – субъект бизнеса получил оплату в полной сумме 9 миллионов 264 тысячи 8 сомов.

Предприниматели праве подать жалобу бизнес-омбудсмену через сайт www.boi.kg в случаях неправомерных действий, решений и/или бездействия со стороны государственных органов, органов местного самоуправления или государственных предприятий.