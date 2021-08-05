Минздрав призывает не поддаваться на уловки мошенников

Кыргызские мошенники пытаются запустить вакцину против коронавируса в криминальный оборот. Посредством мессенджеров неизвестные лица в Кыргызстане распространяют информацию о включении в реестр вакцинированных всех, кто не хочет прививаться, с выдачей подтверждающих документов. Но за эту "услугу" придется платить и немаленькую сумму.

Минздравсоцразвития призывает граждан не верить данной информации. Как отметили его сотрудники, за подделку сертификатов о прививке против коронавируса грозит статья Уголовного кодекса КР. И по закону за это ответят как предлагающие незаконные услуги, так и лица, использующие поддельные сертификаты. Мошеннические действия подвергают опасности жизнь и здоровье окружающих лиц, а также препятствуют реализации республиканской кампании по вакцинации и национальной инициативы "Кыргызстан – зеленая зона" по борьбе против COVID-19.

Минздравсоцразвития уже обратилось с заявлением в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.