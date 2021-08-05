Погода
$ 84.41 - 84.77
€ 99.77 - 101.10

Минздрав призывает не поддаваться на уловки мошенников

97  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызские мошенники пытаются запустить вакцину против коронавируса в криминальный оборот. Посредством мессенджеров неизвестные лица в Кыргызстане распространяют информацию о включении в реестр вакцинированных всех, кто не хочет прививаться, с выдачей подтверждающих документов. Но за эту "услугу" придется платить и немаленькую сумму.

Минздравсоцразвития призывает граждан не верить данной информации. Как отметили его сотрудники, за подделку сертификатов о прививке против коронавируса грозит статья Уголовного кодекса КР. И по закону за это ответят как предлагающие незаконные услуги, так и лица, использующие поддельные сертификаты. Мошеннические действия подвергают опасности жизнь и здоровье окружающих лиц, а также препятствуют реализации республиканской кампании по вакцинации и национальной инициативы "Кыргызстан – зеленая зона" по борьбе против COVID-19.

Минздравсоцразвития уже обратилось с заявлением в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404427
Теги:
вакцина, Кыргызстан, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  