Погода
$ 84.41 - 84.77
€ 99.77 - 101.10

На угольное месторождение Кара-Кече купили новое корейское оборудование

241  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Новое оборудование из Кореи приобрели для угольного месторождения Кара-Кече. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и промышленности.

В феврале этого года филиал "Кара-Кече" госпредприятии "Кыргызкомур" объявил тендер на закупку двух корейских экскаваторов, марки DOOSAN (DX-480LCA-K). Техника будет доставлена в Кыргызстан через несколько дней. Стоимость этого оборудования составила 55 112 000 сомов.

Сегодня на Кара-Кечинском угольном участке ГП "Кыргызкомур" в Джумгальском районе арендовано 5 экскаваторов, 30 авто марки "Хово" и 1 погрузчик, 2 бульдозера. Следует отметить, что раньше госпредприятие брали техники в аренду из-за нехватки собственного оборудования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404437
Теги:
уголь, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  