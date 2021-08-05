На угольное месторождение Кара-Кече купили новое корейское оборудование

Новое оборудование из Кореи приобрели для угольного месторождения Кара-Кече. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и промышленности.

В феврале этого года филиал "Кара-Кече" госпредприятии "Кыргызкомур" объявил тендер на закупку двух корейских экскаваторов, марки DOOSAN (DX-480LCA-K). Техника будет доставлена в Кыргызстан через несколько дней. Стоимость этого оборудования составила 55 112 000 сомов.

Сегодня на Кара-Кечинском угольном участке ГП "Кыргызкомур" в Джумгальском районе арендовано 5 экскаваторов, 30 авто марки "Хово" и 1 погрузчик, 2 бульдозера. Следует отметить, что раньше госпредприятие брали техники в аренду из-за нехватки собственного оборудования.