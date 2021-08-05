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С 9 августа Центры обслуживания населения переходят на прежний режим работы

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- Анастасия Карелина
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ЦОНы Кыргызской Республики с 9 августа возвращаются к обычному графику работы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития КР.

Пилотный график работы был введен 4 июля 2021 года. Все ЦОНы страны принимали граждан с 8 часов утра до 19 часов. Эти изменения были введены на летний период (до 31 августа 2021 года) в тестовом варианте, дабы понять, удобен ли такой режим для граждан.

Но, так как изменения пользы и эффективности не показали, было принято решение вернуться к обычному графику работы. Так, с 9 августа ЦОНы и отделы ЗАГСПРН возвращаются к стандартному режиму: с 9 часов утра до 18 часов, с обеденным перерывом с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут.


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URL: https://www.vb.kg/404438
Теги:
ЦОН, Кыргызстан
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