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Когда серебро дороже золота: пользователи соцсетей поддерживают Тыныбекову

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- Айжан Мамбеталиева
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Вчера, 4 августа, наша спортсменка Айсулуу Тыныбекова стала серебряным призером Олимпийских игр. В финале она проиграла всего один балл своей сопернице японке Юкако Каваи. И стоя на пьедестале спортсменка не смогла сдержать слез, так сильны были эмоции в тот момент.

Тысячи кыргызстанцев следили за ее финальной схваткой, конечно, верили в то, что Айсулуу сможет добыть для страны олимпийское золото. Но когда стало понятно, что победу забрала японка, в соцсетях моментально появились тысячи комментариев - слова поддержки нашей спортсменке:

"Айсулуу, ты лучшая, ты наша гордость!",

"Не расстраивайся, ты для нас золото!",

"Ты – национальное достояние, спасибо за медаль и за те эмоции, что ты подарила!".

А между тем, объединенный мир борьбы- международная федерация греко-римской, вольной и женской борьбы - назвал Айсулуу Тыныбекову творцом истории.

В федерации отметили, что Тыныбекова стала первой в истории Кыргызстана женщиной, завоевавшей на Олимпийских играх серебряную медаль по борьбе.


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URL: https://www.vb.kg/404449
Теги:
Айсулуу Тыныбекова, Олимпийские игры, спорт, Япония, Кыргызстан
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