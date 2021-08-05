Ремонт дорог в Бишкеке: строители тянут – горожане раздражаются

Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" и китайская компания China Road and Bridge Corporation изо всех сил стараются, чтобы сохранить репутацию служб, которые постоянно затягивают с ремонтом дорог. Вероятно, руководству обеих организаций очень нравится получать критику от горожан. Для примера, наши корреспонденты посетили три улицы, которые должны ремонтироваться с 30 июля. Но работы идут лишь на одной из них.

Реконструкция дорожных артерий, не смотря на свою нужность и актуальность, это всегда серьезные неудобства для бишкекчан. Особенно, проживающих в частном секторе. А потому чем быстрее ответственные структуры обновят магистраль и сопутствующую инфраструктуру, тем больше сохранят людям нервов. Контролировать все это дело должна мэрия.

Но, увы, городские власти либо вообще не думают об этом, либо думают в самую последнюю очередь. Иначе невозможно объяснить постоянные жалобы на затягивание ремонта. Причем как тех, которые ремонтируются иностранными подрядчиками, так и тех, за которые отвечают местные специалисты.

Вот свежий пример. Не так давно муниципалитет распространил сообщение, что с 30 июля на капитальный ремонт закрываются улицы Элебаева от Кулатова до Льва Толстого, Республиканская от Фучика до Рижской и Месароша от Месароша до Небережной. Первую делают китайцы, вторые две – наши.

Итак, едем на Элебаева. Сегодня, напомним, 5 августа. То есть, уже неделю как должна идти реконструкция. Но на дороге никого нет – ни работяг, ни техники. Она открыта для проезда транспорта. К слову, здесь кроме новой проезжей части обещают тротуары с двух сторон, ирригацию и даже стоянку.

Едем дальше на Республиканскую. Здесь, согласно сообщению, уже вроде как начата работа по кирковке старого асфальта. К слову, протяженность ремонтируемого участка составляет 1274 погонных метра. Дорога также должна обзавестись тротуаром и арычными лотками. Но случится это, вероятно, несколько позже. Так как в данный момент строители заняты более важными делами и на Республиканской их тоже нет.

Ну, хоть на Месароша что-нибудь происходит? К счастью, да. Вот здесь работы идут полным ходом. Дорожники делают основание для тротуара, прокладывают ирригацию. Правда, пешеходную дорожку сделали на такой высоте, что во многих домах теперь невозможно будет открыть ворота. Кстати, такое явление наблюдалось и в прошлых годах. Людям приходилось поднимать уровень ворот.

Правда, муниципальное предприятие еще не заасфальтировало те части тротуаров, которые были сделаны на Месароша ранее. Они так и покрыты грунтом.

В общем, никто особо не спешит. А потому такое позитивное событие как ремонт дорог все чаще раздражает жителей столицы. Надо что-то с этим делать.