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В России усилят работу по адаптации детей мигрантов

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- Евгений Денисенко
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В России будет активизирована работа по адаптации детей мигрантов. О важности решения этой задачи заявил председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в ходе круглого стола, посвященного миграционной проблематике.

Фадеев напомнил, что на эту проблему Владимир Путин обратил внимание еще на заседании Совета по межнациональным отношениям, состоявшемся 30 марта текущего года.

"Президент сказал, - отметил глава СПЧ, - что сейчас нет готовых рецептов, но совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло, и не формально, а фактически их глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языковой, но и к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей. Президент задал здесь задачу для решения институтами государственной власти, но лично я не вижу, как институты власти отреагировали на нее".

"Еще раз - это не ущемление прав мигрантов, наоборот, это задача, чтобы мигранты, дети их могли погружаться в систему российских ценностей, чтобы они могли становиться полноправными членами российского общества, а не изолированными в своих микрогруппах, социумах. Это важнейшая социальная и политическая, я бы сказал, задача", - продолжил Валерий Фадеев.

На том же заседании Совета по межнациональным отношениям министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что по поручению правительства подготовлен и уже отчасти началось внедрение целого комплекса мер по повышению эффективности языковой и социокультурной адаптации детей мигрантов в российских школах. "Работаем с широким кругом заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, в частности с Федеральным агентством по делам национальностей, а за основу берём опыт ряда субъектов Российской Федерации", – проинформировал Сергей Кравцов. И в этом плане выделил опыт Московского региона, Санкт-Петербурга, а также Свердловской области.

Такой опыт, как заявлено, предусматривается взять за основу всех российских школах

Как рассказали в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области, ее педагоги "уделяют повышенное внимание организации процесса языковой адаптации обучающихся с миграцией в истории семьи". В Институте развития образования разработана и реализуется программа, в рамках которой учителя овладевают комплексной диагностикой, позволяющей определить уровень владения русским языком, способами коррекции рабочих программ и индивидуальных образовательных маршрутов детей, для которых русский язык не является родным.

"Свердловские специалисты уже подготовили соответствующий комплекс учебно-методических материалов. Продуктивные практики по этой проблематике представлены в открытом доступе в сетевых сообществах. Несколько образовательных учреждений Свердловской области стали базовыми площадками, на которых тестируются методики работы с детьми-инофонами (дети, чьи семьи недавно мигрировали из стран ближнего зарубежья, владеющие иными фоновыми знаниями, а русским языком - лишь на пороговом, бытовом уровне – VB.KG). 13 общеобразовательных организаций на регулярной основе принимают участие в конкурсах инновационных проектов по вопросам обучения детей с миграцией в истории семьи, не владеющих или слабо владеющих русским языком", - проинформировали в региональном Минобразе.

В СМИ отмечается: "Свердловская область - один из самых привлекательных регионов для мигрантов. С увеличением потока иностранцев, приезжающих на заработки, встает вопрос об интеграции. Не стоит упускать из виду тот факт, что значительная часть мигрантов приезжает с детьми. Значит, интегрировать нужно и детей. К счастью, Свердловская область справляется с этим как нельзя лучше и остается лидером среди других российских регионов по адаптации иностранцев и внедрению новых эффективных образовательных программ. Программы обучения иностранцев несколько отличаются от образовательных программ, по которым учатся местные дети. Новые учебно-методические комплексы помогают учителям еще на ранних стадиях учебного процесса определить уровень владения русским языком и предугадать возможные проблемы в будущем, с которыми могут столкнуться мигранты в освоении различных дисциплин".

Активно работает в плане адаптации соотечественников и местная кыргызская диаспора, одна из крупнейших в России, в том числе, общественная организация "Кыргызстан – Урал". Проведенная не так давно ею во взаимодействии с Уральским государственным экономическим университетом, при поддержке генерального консульства КР в Екатеринбурге международная конференция была посвящена как раз вопросам социализации, юридической поддержки мигрантов.


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URL: https://www.vb.kg/404465
Теги:
Россия, Кыргызстан
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