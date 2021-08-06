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Если потеет ДВС

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У многих двигателей есть один и тот же недуг: в процессе эксплуатации они начинают постепенно потеть маслом, а иногда смазку довольно быстро выдавливает через сальники и уплотнители.

Когда на блоке двигателя появляются характерные потеки, многие автовладельцы грешат на масло с малой вязкостью или некачественный фильтр, который поставили при замене расходников на сервисе. На самом деле проблема тут не в качестве обслуживания.

У каждого современного мотора есть система вентиляции картерных газов, о существовании которой очень часто забывают, а уж о ее проверке и чистке вообще никогда не думают. Вкратце напомним, что это за система. При работе мотора часть газов может прорываться из цилиндров в картер. Чтобы их оттуда удалить, и придумана система вентиляции, которая отводит газы во впускной коллектор двигателя. Дальше они возвращаются в камеры сгорания.

В процессе работы мотора в картере образуется и так называемый масляный туман. Чтобы он вместе с газами не попадал во впускной коллектор, систему вентиляции оснащают хитрой конструкцией из сеток и фильтров, которые отбивают масло, и оно стекает назад в картер.

Проблемы начинаются, когда этот своего рода лабиринт для масла со временем забивается смолистыми отложениями. Именно поэтому через 50–60 000 км пробега его рекомендуют промывать. В противном случае попавшим в картер выхлопным газам будет некуда деваться, и давление начнет нарастать. При этом моторная смазка начнет выдавливаться через сальники и прокладки наружу. В итоге двигатель окажется весь залит маслом. Стоит заметить, что при засоренной системе вентиляции картера даже полностью исправный силовой агрегат начинает страдать сильным "масложором" со всеми вытекающими последствиями.

А еще надо иметь в виду, что отложения, которые скапливаются в шлангах системы, могут попадать во впускной коллектор и засорять еще и дроссельный патрубок. Из– за этого двигатель станет работать неустойчиво, а при каждом сбросе газа обороты будут сильно падать.

Если у вашего автомобиля проявляются все эти симптомы, пора ехать в сервис и готовить круглую сумму честно заработанных денег. Дело в том, что демонтаж и чистка системы вентиляци - занятие не быстрое и требует, как правило, демонтажа переднего бампера и радиаторов охлаждения. Это определяет немалую стоимость работ. Зато по их окончании за чистоту и ресурс мотора можно будет не волноваться.


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URL: https://www.vb.kg/404467
Теги:
автомобили
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