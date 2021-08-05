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В России осудят белорусского мигранта за убийство кыргызского коллеги

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- Евгений Денисенко
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В Петушинский районный суд Владимирской области поступили материалы уголовного дела об убийстве. В совершении этого преступления обвиняется 54-летний приезжий из Беларуси, который по неосторожности убил другого мигранта, 43-летнего уроженца Кыргызстана.

Как сообщается, трагедия произошла в ноябре 2020 года, на квартире, которую они оба снимали. Во время распития спиртного между мужчинами возник конфликт. И тогда один нанес другому сильные удары рукой в живот и грудь. Пострадавшим оказался кыргызстанец. У него произошли внутренние кровоизлияния, и от полученных травм он скончался. Обвиняемый же после драки лег спать и узнал о случившемся лишь когда проснулся.

В отношении белорусского мигранта возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Вину в совершении преступления мужчина признал в полном объеме. Согласно санкции данной статьи ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.


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URL: https://www.vb.kg/404470
Теги:
миграция, Россия, Кыргызстан
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