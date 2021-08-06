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В Туркменистане стартует саммит президентов стран Центральной Азии

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- Евгений Денисенко
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Сегодня, 6 августа, в Туркменистане, в Национальной туристической зоне "Аваза" состоится третья консультативная встреча президентов стран Центральной Азии. Как сообщает информационный ресурс turkmenportal.com, также в мероприятии примут участие главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

В рамках саммита запланированы Экономический форум стран ЦА, первый Диалог женщин-лидеров государств региона, международная выставка национальной продукции и фестиваль национальных блюд.

Лидеры и делегации Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана прибыли в Авазу накануне. Мероприятия будут проводиться в разных местах "Авазы", с тем, как заявлено, чтобы у гостей форума "была возможность увидеть жемчужину туркменского Каспия во всей красе".

Так, президентская встреча и Экономический форум будут проходить в Конгресс-центре "Аваза", Диалог женщин – в отеле "Беркарар". Экспозиции международной выставки разместятся в просторном павильоне Туркменбашинского международного морского порта.

В ходе выставки, которая, согласно планам, будет работать два дня, состоятся презентации каждой страны. Всего в выставке примут участие свыше 250 экспонентов.:

"Предстоящие встречи призваны способствовать расширению отношений и эффективного партнёрства между странами региона", - цитирует turkmenportal.com президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Для участников этого крупного форума запланированы ознакомительные экскурсии по Авазе, знакомство с современными объектами туристической зоны.

В конце дня состоится торжественный концерт, который соберет на одной сцене мастеров искусств стран Центральной Азии.

Как отмечается, изначально третью встречу глав стран Центральной Азии планировалось провести в прошлом году в Кыргызстане, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на 2021 год. В октябре прошлого года Президент Туркменистана предложил провести Консультативную встречу глав государств Центральной Азии в Туркменистане.

Первый саммит глав государств Центральной Азии прошел в 2018 году в Нур-Султане, второй - в 2019 году в Ташкенте.


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URL: https://www.vb.kg/404485
Теги:
визит, Туркменистан, Центральная Азия
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