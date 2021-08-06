Аида Касымалиева участвует в Диалоге женщин государств Центральной Азии

Заместитель Торага Жогорку Кенеша Аида Касымалиева принимает участие в Диалоге женщин государств Центральной Азии, который проходит в Национальной туристической зоне "Аваза" в Туркменистане. Данный Форум проходит одновременно с Консультативной встречей глав государств Центральной Азии.

В ходе мероприятия было зачитано поздравительное послание глав государств Центральной Азии. В нем отмечено, что данная встреча придаст важный импульс взаимодействию женщин региона. В нем говорилось, что основной целью диалога является анализ прогресса, достигнутого странами Центральной Азии в реализации гендерного равенства, укрепление всесторонних связей между женщинами государств региона, направленных на продвижение многопланового сотрудничества, в частности, в социальной сфере, в области науки, образования, здравоохранения, культуры и искусства.

Также состоялись выступления председателя Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана Гульшат Маммедовой, Специального представителя Генерального секретаря ООН Натальи Герман, председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса парламента Казахстана Айгуль Куспан, председателя комитета по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана Хилолби Курбонзода, председателя сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилы Нарбаевой и других.

От Кыргызстана выступила заместитель торага Жогорку Кенеша Аида Касымалиева. В своей речи вице-спикер рассказала о мерах, принимаемых в Кыргызстане по созданию благоприятных условий для участия женщин в управлении государством и обществом, их широкого представительства в законодательных и правительственных структурах, органах местной исполнительной власти и самоуправления.

По итогам мероприятия было принято два документа: Декларация диалога женщин государств Центральной Азии и обращение к главам государствам Центральной Азии от имени участников диалога женщин государств Центральной Азии.