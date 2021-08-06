Таалайбек Сарыбашов обещает вернуть Бишкеку славу зелёного города

В Бишкеке исполняющий обязанности мэра Бишкека Таалайбек Сарыбашов встретился с руководителями отделов центрального аппарата муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Во время совещания градоначальник сказал, что накануне прошла встреча с акимами районов, где даны поручения усилить работу по благоустройству, озеленению и наведению порядка на улицах столицы. Он отметил важность своевременной координации и контроля городских служб со стороны руководителей отделов.

"Таалайбек Сарыбашов подчеркнул, что мэрия столицы возродит былую славу Бишкека как города-сада, особо уделив внимание озеленению и санитарной очистке", - сообщает пресс-служба.