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Таалайбек Сарыбашов обещает вернуть Бишкеку славу зелёного города

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- Н Крайнова
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В Бишкеке исполняющий обязанности мэра Бишкека Таалайбек Сарыбашов встретился с руководителями отделов центрального аппарата муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Во время совещания градоначальник сказал, что накануне прошла встреча с акимами районов, где даны поручения усилить работу по благоустройству, озеленению и наведению порядка на улицах столицы. Он отметил важность своевременной координации и контроля городских служб со стороны руководителей отделов.

"Таалайбек Сарыбашов подчеркнул, что мэрия столицы возродит былую славу Бишкека как города-сада, особо уделив внимание озеленению и санитарной очистке", - сообщает пресс-служба.


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URL: https://www.vb.kg/404532
Теги:
экология, Бишкек, Таалайбек Сарыбашов
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