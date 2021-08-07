Вчера прошли первые полуфинальные матчи Кубка Кыргызстана по футболу

В Бишкеке на стадионе Кыргызской Государственной Академии физической культуры и спорта встретились столичные дружины "Алга" и "Дордой". Этот матч вызвал большой интерес у болельщиков. "Дордой" - многократный чемпион страны и обладатель Кубка республики. "Алга" в нынешнем сезоне занимает первую строчку в турнирной таблице. Обе команды, как говорится, на ходу, полны желаний ударными успехами завершить год.

Поэтому игроки "Алги" и "Дордоя" начали матч без разведки, сразу же приступили к атакующим действиям. Но чуть активнее в эти минуты действовали алгинцы. Они три раза опасно пробивали по воротам дордоевскго голкипера Кутмана Кадырбекова. Одни раз после мощного удар . алгинского нападающего Темирбола Тапаева мач попал в штангу. У "Дордоя" игра не то, чтобы не клеилась, а просто казалось, что футболисты перестали понимать друг друга на поле, к тому же, каждый третий пас мяча был в ноги соперникам.

Алгинцы, ведомые молодым талантливым тренером Валерием Березовским, выглядели на поле более сплоченно,их атаки были интереснее, разнообразнее. К тому же, ведущий защитник "Дордоя" легионер из Беларуси Максим Шило в столкновении с нападающим "Алги" получил тяжелый удар в голову и ему пришлось вызывать Скорую помощь. Кстати, столкновений, подножек, ударов сзади по ногам в прошедшем матче было чем достаточно. Такое в футболе, к сожалению, часто бывает. Когда у игрока не хватает мастерства, он прибегает к запрещенным приемам.

Во второй половине первого тайма дордоевцам удалось перехватить инициативу, они все чаще стали беспокоить голкипера "Алги" Павла Матяша ударами с дальней и ближней позиций, однако оборонам команды во главе с легионером Мокинде Эмануэлем из Ганы сводила все поступательные порывы "Дордоя" на нет.

Во втором тайме в действиях дордоевцев стали проступать проблески коллективной игры. Они начинали атаки поочередно с обоих флангов. Абай Боколеев, Кирилл Крестинин, Эрназ Абилов как могли терроризировали оборону алгинцев, несколько раз были близки к взятию ворот "Алги". Подопечным Валерия Березовского в такой ситуации оставалось использовать только единственный вариант продолжения игры - контратаки, им они воспользовались на все 100 процентов.Во время одной из контратак алгинцев Кирилл Крестинин сбил в своей штрафной нападающего "Алги" Темирбола Тапаева и судья сразу же назначил 11-метровый штрафной удар. Алгинец Азим Азаров выполнил свой профессиональный долг безукоризненно.

После пропущенного мяча дордоевцы увеличили наступательные порывы, но реальной пользы от этого не поимели. В итоге - 1:0 в пользу "Алги".

В этот же день "Нефтчи" (Кочкор-Ата) сотворил сенсацию, разгромив в Оше местный "Алай" со счетом 3:0. Ответные полуфинальные поединки пройдут 18 августа в Бишкеке и Кочкор-Ате. А финал розыгрыша Кубка, по предварительным данным, состоится 18 сентября в Баткене. Почему именно там? Скорее всего, руководители Кыргызского футбольного союза решили проведением футбольного матча поддержать дух баткенцев. Это правильно и понятно. Но есть ли в Баткене хороший стадион с подготовленным газоном. В противном случае футболисты будут получать травмы. Разве это хорошо?