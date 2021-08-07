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В отношении главреда газеты "Азия Ньюс" начато досудебное производство

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- Анастасия Карелина
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ГКНБ Кыргызской Республики начало досудебное производство в отношении главного редактора газеты "Азия Ньюс" Асланбека Сартбаева. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Досудебное производство в отношении Асланбека Сартбаева, зарегистрированное в АИС ЕРПП 6 августа 2021 года, ведется по статье 313 часть 1 "Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)" Уголовного Кодекса Кыргызской Республики.

По факту опубликованного в сети Интернет Сартбаевым материала назначена соответствующая экспертиза на предмет наличия признаков разжигания межнациональной вражды.


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URL: https://www.vb.kg/404554
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан
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