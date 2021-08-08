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В МВД РФ призвали развернуть среди диаспор разъяснительную работу

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- Евгений Денисенко
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В Главном управлении по вопросам миграции МВД России временно исполняющий обязанности его начальника генерал-майор полиции Кирилл Адзинов провел рабочую встречу с представителями диаспор стран СНГ, в том числе Кыргызстана. Встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи.

В ходе диалога, по информации правоохранительного ведомства, были рассмотрены вопросы применения положений миграционного законодательства в отношении иностранных граждан, допустивших массовые нарушения общественного порядка, а также правовые новеллы в сфере миграции.

Кирилл Адзинов отметил, что временные меры по урегулированию правового положения иностранных граждан, введенные в связи с пандемией, нацелены на недопущение криминализации. Однако приходится констатировать факты противоправных действий со стороны некоторых граждан стран СНГ.

Глава ГУВМ подчеркнул, что нарушители общественного порядка и безопасности в обязательном порядке подлежат привлечению к административной или уголовной ответственности. Кроме того, в отношении таких лиц будут приняты меры государственного принуждения, связанные с выдворением, депортацией, запретом въезда в Россию на срок до 10 лет.

Представителям национальных диаспор рекомендовано провести максимально широкую разъяснительную работу об ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации. Нужно напоминать о недопустимости разрешения споров неправовыми методами, а также о возможности обращения в органы внутренних дел для урегулирования миграционного статуса.

Кроме того, участники встречи были проинформированы о проработке ряда законодательных инициатив в миграционной сфере. Речь идет, в том числе, о введении новых миграционных режимов (краткосрочное и долгосрочное пребывание, постоянное проживание), об обязательной государственной дактилоскопической регистрации иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию на срок, превышающий 90 дней.

В завершение встречи Кирилл Адзинов подчеркнул необходимость выстраивания конструктивного взаимодействия, проведения разъяснительной и профилактической работы среди иностранных граждан, прогнозирования ситуации и нахождения компромисса по самым разным вопросам, максимально используя информационно-коммуникационные каналы.

Представители общественных организаций поддержали предложения руководства ГУВМ МВД России. И сошлись во мнении, что совместные усилия будут способствовать достижению межнационального согласия, отметили в правоохранительном ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/404569
Теги:
закон, законопроект, Россия, СНГ, диаспора, криминал, МВД
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