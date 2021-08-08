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В Якутии нашли двух замороженных львят, живших в ледниковый период

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- Анастасия Карелина
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В Якутии ученые обнаружили тела двух замороженных пещерных львят возрастом более 43 тысяч лет. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на CNN.

Тела животных оказались одними из лучших находок представителей доисторических млекопитающих. Шерсть, зубы и усы львят сохранились.

"Может, они погибли в оползне или упали в трещину. В вечной мерзлоте из-за сезонного таяния и замерзания часто образуются крупные трещины", - пояснил профессор Лав Дален.

Ученые полагают, что животные, которым дали имена Борис и Спарта, бродили по степи на территории нынешней Восточной Сибири тысячи лет назад, на тот момент им было всего около одного-двух месяцев.


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URL: https://www.vb.kg/404597
Теги:
наука, Россия
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