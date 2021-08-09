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В городе Кара-Балта открыт центр гемодиалиаза "Твоя Клиника"

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- Айжан Мамбеталиева
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Чуйское территориальное управление Фонда ОМС заключил договор с центром гемодиализа ОсОО "Твоя Клиника" по предоставлению гемодиализа больным с хронической почечной недостаточностью (ХПН) 5 стадии в рамках бюджетного программного гемодиализа.

Фонд ОМС осуществляет финансирование гемодиализных услуг по единой фиксированной цене. Сумма возмещения за каждый сеанс гемодиализа составляет 4 700 сомов. Сооплата с пациентов не взимается.

Больные получающие услуги бюджетного программного гемодиализа имеют право на свободный выбор организации здравоохранения, предоставляющий услуги гемодиализа, независимо от формы собственности и ее территориального расположения.

По вопросам лечения и наблюдения по смежным заболеваниям, больные с ХПН 5 стадии должны обращаться к своим лечащим семейным врачам в ЦСМ /ГСВ по месту приписки.

Список больных для получения бюджетного программного гемодиализа рассматривается и утверждается специальной комиссией Министерства здравоохранения на основании предоставленных документов.

К слову, на текущий момоент в Чуйской области предоставляют гемодиализные услуги еще 3 частных медицинских центра: "Диамед-Токмок", "Диамел-Александровка", "Хаят-Мед".

В случае возникновения вопросов звоните на номер горячей линии Фонда ОМС - 113 с 09:00 до 18:00, суббота и воскресенье - выходные. Звонки бесплатные со всех мобильных операторов.


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URL: https://www.vb.kg/404619
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