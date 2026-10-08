Всемирный банк поможет Кыргызстану развивать альтернативные инвестиции

Министерство экономики и коммерции Кыргызстана и Группа Всемирного банка подписали договор о сотрудничестве в сфере альтернативного инвестирования. Документ предусматривает развитие новых механизмов привлечения средств для бизнеса, стартапов и инновационных проектов.

Соглашение подписали заместитель министра экономики и коммерции Медербек Туманов и глава представительства Группы Всемирного банка в Кыргызстане Хью Ридделл.

Сотрудничество направлено на расширение возможностей финансирования частного сектора, создание более понятных условий для предпринимателей и инвесторов, а также формирование правовой основы для применения новых инвестиционных инструментов.

В рамках договоренностей стороны займутся совершенствованием нормативно-правовой базы в сфере альтернативного инвестирования. Всемирный банк окажет экспертную и техническую поддержку при разработке необходимых правил.

Кроме того, планируется проработать механизмы объединения ресурсов партнеров и привлечения международного капитала. Особое внимание будет уделено возможностям совместного финансирования проектов и условиям участия заинтересованных инвесторов.