С начала года горожане нарушили правила благоустройства на 6 миллионов 605 тысяч сомов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Ежедневно командой санитарно-экологической инспекции муниципалитета проводится работа по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории.

На этот раз на улице Пржевальского на месте был зафиксирован факт нарушения при проведении земляных работ. За невыполнение требований по производству работ на дорогах был наложен штраф товарищу Ташкулову К. в размере 7 тысяч 500 сомов по части 1 статьи 119-1 Кодекса КР "О нарушениях".

По вопросам нарушения правил благоустройства, горожане могут обращаться по номерам:

- 0551551745 – Свердловский район;

- 0505523832 – Октябрьский район;

- 0555404818 – Первомайский район;

- 0554222213 – Ленинский район.