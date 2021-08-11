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ГКНБ озвучил предварительные результаты расследования дела по "Кумтору"

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- ВБ
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Госкомитет национальной безопасности распространил сообщение с предварительными результатами расследования уголовного дела по факту коррупции при реализации проекта "Кумтор".

ГКНБ считает необходимым проинформировать общественность о предварительных результатах расследования уголовного дела по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения "Кумтор", говорится в сообщении.

Отмечается, что к настоящему моменту следствие пришло к обоснованным выводам, подтвержденным собранными доказательствами, свидетельствующими о масштабной коррупции на протяжении всего периода сотрудничества с канадскими инвесторами в лице компаний "Комеко" и "Центерра" при заключении соглашений и различных дополнений, изменений и уточнений, связанных с работой рудника "Кумтор", а их условия не отвечали коренным интересам народа КР.

В связи с чем по факту коррупции при заключении Генерального соглашения в 1992 году и внесении в него изменений в 1994 году заочно к уголовной ответственности привлечены бывший президент Аскар Акаев, экс-премьер-министры Турсунбек Чынгышев, АпасДжумагулов и бывший президент госконцерна "Кыргызалтын" Дастан Сарыгулов, а экс-председатель Комитета по реконструкции и развитию экономики Борис Бирштейн объявлен в розыск.

По факту коррупции при реструктуризации Генерального соглашения с компанией "Комеко" в 2003 году бывший президент Аскар Акаев также привлечен к уголовной ответственности. Так как вследствие данной реструктуризации доля Кыргызской Республики в компании "Центерра" была существенно занижена и составила всего 33,33 процента.

Следствием также дана юридическая оценка по факту коррупции при заключении соглашения о новых условиях по проекту "Кумтор" в 2009 году, где установлено, что высшие должностные лица страны, осознавая невыгодность условий соглашений, заключенных в 1992, 1994 и 2003 годах, ставя интересы компании "Центерра" выше национальных, умышленно предоставили неограниченные возможности данной компании в ущерб экологии и экономическим интересам республики.

В связи с чем по данному эпизоду уведомление о подозрении в совершении преступления вручено экс-премьер-министру страны Игорю Чудинову и бывшему председателю правления ОАО "Кыргызалтын" Алмазбеку Джакыпову, а бывший директор Государственного агентства геологии и недропользования КР Капар Курманалиев, председатель совета директоров Алексей Елисеев, представитель инвестора Андрей Сазанов, бывший президент Курманбек Бакиев и его сын Максим Бакиев объявлены в розыск.

Также, в связи с установленными следствием фактами совершения преступных действий, в интересах компании "Центерра" в период 2012-2014 годов в ущерб интересам страны привлечены к ответственности бывшие премьер-министр Омурбек Бабанов, первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев, спикер и депутаты парламента Асылбек Жээнбеков, Таланбек Узакбаев, Алмазбек Баатырбеков, Исхак Пирматов, а также бывшие представители президента и правительства в ЖК Данияр Нарынбаев и Динара Молдошева.

С учетом установленных расследованием фактов коррупции и не отвечающим интересам народа КР условий соглашений с канадскими инвесторами, следствием совместно с Генеральной прокуратурой республики инициирован процесс денонсации соглашений по проекту "Кумтор".

Таким образом следствие по эпизодам 1992-2009 годов находится на завершающем этапе. Вместе с тем следствие по фактам заключения последующих соглашений по проекту "Кумтор" в 2017 году и внесения изменений в Водный кодекс, продолжается, по результатам которого фигурантам будет также дана юридическая оценка, о чем ГКНБ дополнительно проинформирует общественность.


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URL: https://www.vb.kg/404705
Теги:
Centerra Gold Inc., ГКНБ, Кумтор, Аскар Акаев, Асылбек Жээнбеков, Данияр Нарымбаев, Исхак Пирматов, Курманбек Бакиев, Максим Бакиев, Омурбек Бабанов, Тайырбек Сарпашев, Талантбек Узакбаев, Кыргызстан, расследование
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