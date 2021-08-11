На мероприятие "Урааным Манас" к 30-летию независимости потратят в 13,7 млн

Национальный культурный центр объявил тендер на подготовку и проведение театрализованного культурного мероприятия "Урааным Манас", сообщается на сайте государственных закупок КР.

Общая сумма тендера составляет 13 миллионов 740 тысяч сомов. Из них 10 миллионов 40 тысяч планируется потратить на само мероприятие, а остальные денежные средства направят на художественное оформление.

Отмечается, что мероприятие "Урааным Манас" пройдет в честь 30-летия независимости КР в национальном комплексе "Манас ордо" в Таласской области.