Погода
$ 84.63 - 84.85
€ 99.20 - 100.60

На мероприятие "Урааным Манас" к 30-летию независимости потратят в 13,7 млн

123  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Национальный культурный центр объявил тендер на подготовку и проведение театрализованного культурного мероприятия "Урааным Манас", сообщается на сайте государственных закупок КР.

Общая сумма тендера составляет 13 миллионов 740 тысяч сомов. Из них 10 миллионов 40 тысяч планируется потратить на само мероприятие, а остальные денежные средства направят на художественное оформление.

Отмечается, что мероприятие "Урааным Манас" пройдет в честь 30-летия независимости КР в национальном комплексе "Манас ордо" в Таласской области.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404732
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  