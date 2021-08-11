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Состояние Мелиса Аспекова удовлетворительное, он получает лечение

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- Оксана Гут
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Состояние Мелиса Аспекова удовлетворительное, он получает соответствующее лечение. Об этом VB.KG сообщила пресс-служба ГСИН КР.

По данным ведомства, обвиняемый Аспеков Мелис, содержавшийся в СИЗО-1, устно обратился к сотрудникам администрации с жалобой на боль в области сердца.

"Он был осмотрен медицинскими работниками учреждения и ему была оказана первая необходимая помощь. После чего состояние нормализовалось", - отмечают в ГСИН.

10 августа подследственный обратился к медработникам. Скорая помощь порекомендовала обследование кардиобригадой. Та, в свою очередь, поставила предварительный диагноз "острый инфаркт миокарда" и госпитализировала Аспекова в кардиоцентр в реанимационное отделение.

"В условиях НЦКиТ проведена коронарография. Диагноз острый инфаркт миокарда подтвержден. В настоящее время Мелис Аспеков находится в НЦКиТ, получает соответствующую терапию. Состояние удовлетворительное. Разрешено посещение адвоката в установленном законодательством порядке", - заявили в ведомстве.

Напомним, сегодня появилась информация, что подследственный Мелис Аспеков, обвиняемый в вымогательствах, госпитализирован с инфарктом.


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URL: https://www.vb.kg/404742
Теги:
вымогательство, Кыргызстан, больница, уголовное дело, ГСИН, Кыргыз темир жолу
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