Дорожные службы Бишкека: асфальт класть научились, а люки выравнивать нет

Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" закончило капитальный ремонт улиц Васильева, Пишпекской и Леваневского. Дороги, на первый взгляд, получились хорошо. Но без некоторых "косяков" все же не обошлось. И главный из них – люки.

Надо отметить, что бишкекские дорожники практически ничем не уступают своим китайским коллегам, ремонтирующим магистрали в рамках проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Что у первых асфальт местами положен немного волнообразно, что у вторых. К слову, аналогичная картина наблюдается и на тротуарах. Однако общее впечатление от работы и китайцев, и наших вполне приятное.

На днях МП завершило ремонт сразу трех улиц – Васильева, Пишпекской и Леваневского. Корреспонденты VB.KG специально проехались по ним, чтобы оценить степень гладкости нового асфальта.

Начался наш импровизированный рейд с Васильева. Конечно, на фоне тех буераков, что были здесь раньше, артерия выглядит просто прекрасно и щеголяет новой разметкой. Она позволила вместить по одной полосе проезжей части в каждую сторону, ирригацию и один тротуар.

Иногда при проезде немного покачивает, так как, повторимся, асфальт местами имеет едва заметные волны. Но никакого дискомфорта это не вызывает. А вот при наезде на некоторые люки ощущается разница в уровнях, как будто наезжаешь на небольшую ступеньку. Хотя, опять же, отдельные крышки колодцев сделаны заподлицо с дорожным покрытием и вообще не заметны.

Здесь важно сделать одну оговорку. Китайские подрядчики люки делают ничуть не лучше наших. Поэтому равняться на них в этом плане вряд ли стоит.

Чуть хуже впечатление от улицы Пишпекской, расположенной в районе Кызыл-Аскера. И опять же виной всему многочисленные люки, а точнее их асфальтовые окантовки, закатанные не вровень с дорогой. Конечно, можно назвать это придиркой. Но на фоне обновленной и довольно широкой магистрали, имеющей два тротуара, это сильно бросается в глаза и немного портит общее впечатление.

Еще один момент - на только что отремонтированной дороге мы заметили несколько латок. Причем сделаны они неровно, имея небольшой провал. Не очень хороший знак.

И, наконец, улица Леваневского. Ехать по ней комфортно, по тротуару перемещаться тоже. Замечания аналогичны тем, что есть на предыдущих дорожных артериях и касаются волнообразности и люков.

За работу муниципальному предприятию "Бишкекасфальтсервис" можно поставить хорошую оценку. Правда, пока еще не ясно, насколько все качественно и не начнут ли дороги быстро рассыпаться. Это покажет только время. А пока автомобилисты могут наслаждаться новым асфальтом.