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В Бишкеке молодой мужчина угнал с автомойки "Лексус ES 330"

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- Оксана Гут
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В Бишкеке сотрудники патрульной милиции установили и доставили подозреваемого в совершении автоугона. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

11 августа на линию "102" ГУВД г. Бишкека поступил вызов о том, что на пересечении улиц Чуй-Лермонтова угнали автомашину.

По прибытию инспекторов патрульной милиции на место происшествия с заявлением обратился гражданин О.Ж. 1984 года рождения. Он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые примерно в 10:50 часов того же дня с одной из бишкекских автомоек угнали автомашину марки "Лексус ES 330" и скрылись в неизвестном направлении.

В результате розыскных мероприятий по горячим следам задержали подозреваемого М.А. 1989 года рождения и доставили в УВД Свердловского района г. Бишкек для дальнейшего разбирательства.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района и начато досудебное производство на основании ст. 206 (Угон автомототранспортного средства) УК Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/404761
Теги:
задержание, угон, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан
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