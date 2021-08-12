В Бишкеке молодой мужчина угнал с автомойки "Лексус ES 330"

В Бишкеке сотрудники патрульной милиции установили и доставили подозреваемого в совершении автоугона. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

11 августа на линию "102" ГУВД г. Бишкека поступил вызов о том, что на пересечении улиц Чуй-Лермонтова угнали автомашину.

По прибытию инспекторов патрульной милиции на место происшествия с заявлением обратился гражданин О.Ж. 1984 года рождения. Он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые примерно в 10:50 часов того же дня с одной из бишкекских автомоек угнали автомашину марки "Лексус ES 330" и скрылись в неизвестном направлении.

В результате розыскных мероприятий по горячим следам задержали подозреваемого М.А. 1989 года рождения и доставили в УВД Свердловского района г. Бишкек для дальнейшего разбирательства.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района и начато досудебное производство на основании ст. 206 (Угон автомототранспортного средства) УК Кыргызской Республики.