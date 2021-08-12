Бизнесменам представили исправленный закон о ЧС в экономике

Минэкономики и финансов презентовал бизнесу отредактированную версию закона о введении режима ЧС в экономике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Указывается, что сегодня в Министерстве экономики и финансов с участием заместителя председателя кабинета министров – министра экономики и финансов КР Акылбека Жапарова прошла встреча с представителями бизнес-сообщества, экспертов, государственных органов по обсуждению скандального законопроекта.
Чиновники сообщили, что с учетом замечаний и предложений депутатов, озвученных на заседаниях ЖК из проекта закона, были исключены следующие поправки:
Отметим, все эти нормы вызывали большие опасения у представителей бизнес-среды в связи с непомерным расширением полномочий кабинета министров в случае введения ЧС в экономике.
Также был представлен немного обновленный список экономических показателей, на основании которых может быть введен режим ЧС:
Кроме того, в документе появилось понятие срочности режима ЧС. Отмечается, что в случае обоснованности и одобрения президентом страны он будет вводиться со сроком до 3 месяцев.
Напомним, 29 июля 2021 года принят Закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере ЧС в экономике" ЖК, который в свою очередь, будет направлен на рассмотрение президенту страны.