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Бизнесменам представили исправленный закон о ЧС в экономике

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- ВБ
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Минэкономики и финансов презентовал бизнесу отредактированную версию закона о введении режима ЧС в экономике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Указывается, что сегодня в Министерстве экономики и финансов с участием заместителя председателя кабинета министров – министра экономики и финансов КР Акылбека Жапарова прошла встреча с представителями бизнес-сообщества, экспертов, государственных органов по обсуждению скандального законопроекта.

Чиновники сообщили, что с учетом замечаний и предложений депутатов, озвученных на заседаниях ЖК из проекта закона, были исключены следующие поправки:

  1. норма по введению новых видов налогов и сборов исключена из Закона;
  2. исключены все вносимые поправки в Кодекс о нарушениях;
  3. исключены все изменения в Закон "О недрах";
  4. исключена норма по Закону "О приватизации".

Отметим, все эти нормы вызывали большие опасения у представителей бизнес-среды в связи с непомерным расширением полномочий кабинета министров в случае введения ЧС в экономике.

Также был представлен немного обновленный список экономических показателей, на основании которых может быть введен режим ЧС:

  1. ежемесячный рост уровня индекса потребительских цен в отчетном месяце по сравнению с предыдущим месяцем превышает в среднем 3,5 процента в течении 3 месяцев подряд;
  2. уровень государственного долга по отношению к ВВП превысил допустимый предел на 10 процентных пункта от установленного предельного значения;
  3. резкого сокращения индекса физического объема отраслей экономики, формирующих ВВП на 10 процентов в течение 3 месяцев;
  4. значительного сокращения внешнеторгового оборота на 10 процентов в течение 3 месяцев;
  5. снижение объема налоговых платежей на 10 процентов в течение 3 месяцев от установленных планов;
  6. рост оттока прямых иностранных инвестиций на 10 процентов в течение 2 кварталов;
  7. введение ЧС или чрезвычайного положения в установленном порядке, результаты которых повлекли ущерб экономике страны, и ликвидация его последствий.

Кроме того, в документе появилось понятие срочности режима ЧС. Отмечается, что в случае обоснованности и одобрения президентом страны он будет вводиться со сроком до 3 месяцев.

Напомним, 29 июля 2021 года принят Закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере ЧС в экономике" ЖК, который в свою очередь, будет направлен на рассмотрение президенту страны.


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URL: https://www.vb.kg/404792
Теги:
Акылбек Жапаров, бизнес, законопроект, чрезвычайные ситуации, Кыргызстан, Министерство экономики и финансов
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