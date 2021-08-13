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В МИД РФ не видят угрозы прорыва боевиками из Афганистана южных рубежей СНГ

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- Евгений Денисенко
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В Министерстве иностранных дел России не видят на данный момент непосредственной угрозы прорыва боевиками южных рубежей СНГ. Об этом заявил в интервью информационному агентству "Интерфакс заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов

"Обеспокоенность у нас, - поделился Сыромолотов, - прежде всего, вызывают сохраняющееся влияние ИГИЛ на севере и северо-востоке Афганистана, а также угроза проецирования террористической активности из ИРА в Центральную Азию и использование джихадистами текущей внутриполитической напряженности для подрыва мирного процесса. По последним ооновским данным, игиловцы в этом регионе стремятся оправиться от нанесенного им финансового и кадрового урона, прилагая усилия по перегруппировке подразделений и восстановлению своего потенциала. При этом приоритетное внимание они уделяют вербовке и обучению новых сторонников преимущественно из Ирака и Сирии".

Дополнительным фактором нестабильности в регионе, по словам замминистра, может стать отсутствие внутри Движения талибов единого подхода к достигнутым в сентябре 2020 года Дохийским договоренностям: "Есть также вероятность того, что наиболее радикально настроенная часть упомянутой группировки, которая ставит философию войны выше задачи мирного политурегулирования, будет переходить на сторону террористических организаций".

Олег Сыромолотов убежден: эффективная борьба с террористическими организациями в Афганистане требует, прежде всего, коллективных усилий всех политических сил страны. Однако в ситуации, когда их внимание сосредоточено на противостоянии друг другу, говорить о ближайших перспективах искоренения терроризма не приходится.

"Со своей стороны занимаем последовательную позицию по продвижению процесса национального примирения в ИРА. Оказываем содействие построению нейтрального государства, свободного от террористической угрозы и наркопреступности. Этому призваны способствовать различные форматы переговоров на международных площадках, в том числе "московский" формат, контактная группа ШОС-Афганистан, а также расширенная "тройка" - Россия, Китай, США плюс Пакистан", - продолжил замминистра.

Он подчеркнул, что с таджикистанской стороной у России поддерживаются регулярные рабочие контакты по линии оборонных ведомств и спецслужб: "Для оказания Душанбе помощи в случае необходимости готовы задействовать нашу 201-ю военную базу. На постоянной основе укрепляем ее боевой и технический потенциал. Так, в конце июля с военной базы в Канте (Киргизия) в республику переброшено звено штурмовиков Су-25… доставлена партия из 17 новых, модернизированных БМП-2М". Эта техника, как заявлено, была призвана пройти обкатку в ходе масштабных военных учений с участием военнослужащих России, Таджикистана и Узбекистана на полигоне "Харб-Майдон" недалеко от границы с Афганистаном и затем заступить на боевое дежурство. Кроме того, организован круглосуточный мониторинг ситуации на границе средствами воздушной и радиоэлектронной разведок, находящимися в распоряжении российских военных.

Оказывается Таджикистану и финансовое содействие. Россия выделяет 1,1 млн долларов на строительство современной погранзаставы на одном из наиболее уязвимых участков границы с Афганистаном в Хатлонской области республики. Соответствующее соглашение планируется подписать в ходе ближайших контактов на высшем уровне.

"Что касается уничтожения террористов на подступах к СНГ, то на данный момент мы не видим непосредственной угрозы прорыва боевиками южных рубежей Содружества, - подчеркнул Олег Сыромолотов. - Тем не менее просчитываются все возможные сценарии осложнения обстановки на границе с ИРА, и в ходе упомянутых мной военных маневров будут отработаны меры реагирования на самое неблагоприятное развитие событий. Думаю, подобная демонстрация сил охладит пыл всех желающих проверить нас на прочность".


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URL: https://www.vb.kg/404839
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