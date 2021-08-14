Перебор с лежачими полицейскими затрудняет дорожное движение в Бишкеке

Накануне на улице Льва Толстого, являющейся одной из самых оживленных магистралей, появились несколько лежачих полицейских. Это значительно усложнило проезд и без того непростого перекрестка с Ибраимова. Однако в городе еще сотни искусственных неровностей и многие из них негативно влияют на автомобильный трафик.

Пятого августа VB.KG сообщил о появлении нескольких асфальтовых ограничителей скорости на пересечении улиц Льва Толстого и Ибраимова. Напомним, это пересечение является одним из самых сложных в городе в плане выполнения левого поворота с любой из указанных магистралей. Так как по Льва Толстого идет сплошной поток транспорта и дождаться разрыва, особенно в часы-пик, порой невозможно. А потому нередко автолюбители выполняют маневры, создавая аварийные ситуации.

Наиболее эффективным способом разрядки напряжения является установка светофора. Но вместо этого ответственные службы решили положить на Льва Толстого две искусственные неровности. Вероятно, расчет был на то, что благодаря этому будет легче поворачивать налево.

Увы, но этого не случилось. Поток все равно идет непрерывно. Но к этому добавился еще один негативный момент – общая скорость трафика резко снизилась.

Кроме того, многие автолюбители возмутились тем, что в век цифровых технологий для организации дорожного движения по-прежнему используются примитивные меры, усугубляющие и без того плачевную картину на дорогах. В редакцию обратились несколько автомобилистов, которые пожаловались на скопление лежачих полицейских в разных частях города. Причем чаще всего, они не выполняют возложенных на них функций – не защищают пешеходов от наезда.

- Очень много искусственных неровностей есть на улице Куренкеева, - позвонил в "Вечерку" автолюбитель Медер Исмаилов. – Я езжу по ней каждый день на работу и все время чертыхаюсь, подпрыгивая на этих кочках. Зачем лепить их через каждые сто метров? Ну какой гений это придумал?

Водитель ничуть не приукрашивает. На отрезке от Осмонкула до Орозбекова мы насчитали десять (!) искусственных неровностей. В двух-трех местах они действительно нужны. Но в остальных лишь добавляют проблем шоферам. А на пересечении со Школьной дошло до абсурда – асфальтовые бугорки лежат со всех четырех сторон перекрестка.

- Я согласен, в частном секторе действительно много мест, где надо снижать скорость движения. Ну так поставьте знаки "40". А чтобы их неукоснительно соблюдали повесьте камеры фото и видеофиксации. На той же Куренкеева хватит буквально 3-4 рубежей. Скорее бы уже реализовали "Безопасный город".

- Поверьте, это действует на нарушителей куда более отрезвляющее, чем искусственные буераки. Между ними, кстати, лихачи успевают и до сотни километров в час разогнаться. Так что их эффективность стремиться к нулю. Да и не в каменном же веке живем. Зачем тогда дороги ремонтируют? – задается резонным вопросом Медер Исмаилов.

Еще один автомобилист Сыргак Мамбеталиев пожаловался на большую концентрацию лежачих полицейских в районе Кызыл-Аскера. Речь идет об улицах Джамгырчинова, Сельсоветской и многих других. А еще западнее невозможно проехать из-за многочисленных неровностей по обеим веткам Садыгалиева.

- На Джамгырчинова от Пишпекской до Садыгалиева их пять или шесть, - рассказал автолюбитель. – И только в одной есть смысл. Остальные совершенно ни к чему. Но они хоть размечены краской, пусть и облезшей. А вот полицейские на Сельсоветской не обозначены никак – ни знаков, ни разметки. В тени деревьев они незаметны, а потому люди на скорости налетают на них и машины подкидывает. Их здесь штук 6-7.

Непонятно зачем уложены асфальтовые ограничители скорости и на улице Бакаева. Вероятно, расстарались хозяева расположенных здесь двух крупных ресторанов. Наверное, пекутся о том, чтобы их клиенты могли безопасно переходить дорогу от стоянки. А других пешеходов, стремящихся перейти Бакаева, здесь не так много. Так как с восточной ее стороны течет речка и идти там попросту некуда. Основная же часть горожан ходит по тротуару с западной стороны магистрали.

Много лежачих полицейских вокруг торгового центра "Азия мол". Встречаются они также на Фатьянова, Боконбаева и многих других. А на маленьких улочках частного сектора и вовсе появляются бесконтрольно.

Самое главное, что эффективность у них крайне низкая. Как правильно заметил один из шоферов выше, даже между двумя близкими искусственными неровностями лихачи успевают разогнаться до высоких скоростей. И единственное, что может их остановить – вероятность получить штраф.

Но на неровности в частном секторе еще можно в половине случаев закрыть глаза. Так как движение там не сильно интенсивное. А вот то, что дорожные службы начали клепать буераки на центральных проспектах – это уже перебор и нежелание решать проблемы глобально, пытаясь исправить ситуацию вот такими примитивными методами.