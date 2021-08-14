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Нарушители правил благоустройства оштрафованы на 60 тысяч сомов

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- Айжан Мамбеталиева
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В Октябрьском акимиате под председательствам заместителя главы района Омурбека Тайтелиев проведено заседание комиссии по рассмотрению дел о нарушениях.

В работе комиссии принимают участие представители санитарно-экологической инспекции, УВД Октябрьского района, руководители муниципальных территориальных управлений.

В этот раз рассмотрели 6 протоколов непосредственно с участием самих нарушителей. По четырем протоколам вынесены постановления о взыскании по статьям: 70 и 71 Кодекса КР "О нарушениях", на общую сумму 60 тысяч сомов. По двум оставшимся рассмотрение перенесено на следующее заседание комиссии.

Санитарно-экологической инспекции и МТУ района поручено усилить работу по соблюдению физическими и юридическими лицами правил благоустройства.


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URL: https://www.vb.kg/404855
Теги:
мэрия, Октябрьский район, штраф
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