На дорогах Бишкека за неделю выявлено 49 пьяных водителей

На территории города Бишкек в период с 6 по 12 августа сотрудниками УПСМ по ГУВД города Бишкек выявлено всего 4842 нарушения ПДД. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

Из них:

- за управление АМТС в состоянии алкогольного опьянения - 49;

- за управление тонированным передним боковыми и лобовыми стеклами – 2;

- управление ТС без водительского удостоверения – 32;

- по проекту "Безопасный город" - 13;

- иные нарушения - 4746.

Водворено на штрафную стоянку - 310 единиц транспортных средств.

УПСМ по ГУВД г. Бишкек просит граждан ради собственной безопасности строго соблюдать правила дорожного движения.