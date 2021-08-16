На дорогах Бишкека за неделю выявлено 49 пьяных водителей

На территории города Бишкек в период с 6 по 12 августа сотрудниками УПСМ по ГУВД города Бишкек выявлено всего 4842 нарушения ПДД. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.
Из них:
- за управление АМТС в состоянии алкогольного опьянения - 49;
- за управление тонированным передним боковыми и лобовыми стеклами – 2;
- управление ТС без водительского удостоверения – 32;
- по проекту "Безопасный город" - 13;
- иные нарушения - 4746.
Водворено на штрафную стоянку - 310 единиц транспортных средств.
УПСМ по ГУВД г. Бишкек просит граждан ради собственной безопасности строго соблюдать правила дорожного движения.