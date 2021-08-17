Погода
$ 84.44 - 84.77
€ 99.15 - 100.27

Рейды "Подросток-Ночь" прошли в городе Токмок

348  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Токмок сотрудники Инспекции по делам несовершеннолетних провели рейды "Подросток-Ночь". Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Профилактические мероприятия были организованы ОВД Токмока в связи с участившимися фактами нахождения детей в период летних каникул в общественных местах, кафе, ресторанах, компьютерных клубах, парках, автовокзалах и автомойках в темное время суток либо без сопровождения взрослых. Рейды проходили в течение двух дней.

Сотрудники милиции выявили девять несовершеннолетних, которых доставили в ОВД города Токмок, а затем передали в руки родителей.

Кроме того, работники ИДН навестили более пятнадцати несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, у них дома. Проверены были шесть неблагополучных семей, состоящих на учете в ИДН ОВД города Токмок.

По итогам рейдов два материала направили в комиссию по делам несовершеннолетних при мэрии Токмока. А на профилактический учет поставлено пять несовершеннолетних и одна неблагополучная семья.

Органами внутренних дел Чуйской области различные профилактические и разъяснительные мероприятия по предотвращению и распространению преступлений и правонарушений с местными жителями проводятся на постоянной основе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404966
Теги:
ГУВД, дети, несовершеннолетние, рейд, Чуйская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  