Рейды "Подросток-Ночь" прошли в городе Токмок

В городе Токмок сотрудники Инспекции по делам несовершеннолетних провели рейды "Подросток-Ночь". Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Профилактические мероприятия были организованы ОВД Токмока в связи с участившимися фактами нахождения детей в период летних каникул в общественных местах, кафе, ресторанах, компьютерных клубах, парках, автовокзалах и автомойках в темное время суток либо без сопровождения взрослых. Рейды проходили в течение двух дней.

Сотрудники милиции выявили девять несовершеннолетних, которых доставили в ОВД города Токмок, а затем передали в руки родителей.

Кроме того, работники ИДН навестили более пятнадцати несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, у них дома. Проверены были шесть неблагополучных семей, состоящих на учете в ИДН ОВД города Токмок.

По итогам рейдов два материала направили в комиссию по делам несовершеннолетних при мэрии Токмока. А на профилактический учет поставлено пять несовершеннолетних и одна неблагополучная семья.

Органами внутренних дел Чуйской области различные профилактические и разъяснительные мероприятия по предотвращению и распространению преступлений и правонарушений с местными жителями проводятся на постоянной основе.