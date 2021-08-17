Глава Афганистана убегал с набитыми деньгами машинами

Президент Афганистана Ашраф Гани убегал из Кабула вместе с машинами, набитыми деньгами, то, что не удалось взять с собой, осталось на взлетном поле аэропорта, рассказали РИА Новости в посольстве РФ в Афганистане.

"Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани убегал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле", - рассказал пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.