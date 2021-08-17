Причины быстрой гибели амортизаторов

Ни один автовладелец не желает ездить на машине с мертвыми амортизаторами и предпочитает их беречь. Однако далеко не все представляют себе, как избежать их незаметной кончины.

Каждый автомобилист понимает: когда машина "ловит колесом яму" и происходит так называемый пробой амортизатора - дело плачевное. Поэтому люди стараются объезжать рытвины или по возможности снижать перед ними скорость. Это явная причина возможного выхода амортизатора из строя - не мудрено, что водитель избегает подобных эпизодов. Гораздо коварнее скрытые воздействия на амортизатор. О них среднестатистический автовладелец, как правило, и не подозревает, а между тем они заметно сокращают его ресурс.

Среди подобных неявных угроз следует назвать, например, перегруз машины. Не обольщайтесь, если ваше авто все время ездит исключительно по хорошим дорогам, но при этом загружено под завязку. Регулярные поездки на дачу и обратно с полным салоном людей и багажником, забитым тяжелым скарбом, - отнюдь не подарок для амортизаторов. Чудес не бывает: чем больший вес на них воздействует, тем быстрее расходуется ресурс.

Еще одной причиной ускоренного и незаметного для автовладельца выхода из строя даже относительно свежих амортизаторов можно назвать проблемы в подвеске. Имеются в виду всевозможные сайлент–блоки рычагов и тяг, втулки стабилизатора поперечной устойчивости, шаровые опоры, подушки и прочая резина с пластиком. Когда они работают как положено, то и амортизатор как часть подвески работает в штатных условиях. Но если подвеска разбита, то и аморт трудится в неподходящих для себя условиях и, как следствие, изнашивается раньше времени. А владелец машины считает тем временем, что ничего плохого не происходит.

Не менее неприятной проблемой амортизатора может стать незаметное повреждение пыльника - резинового чехла, защищающего его шток от пыли, песка и грязи. Попадание этого абразива резко ускоряет износ штока, что впоследствии грозит течью рабочей жидкости из амортизатора и его поломкой. Проблема в том, что практически никто из автовладельцев специально не следит за сохранностью пыльников амортизаторов своих авто. И потому как ни в чем не бывало эксплуатируют машину, убивая при этом амортизатор.